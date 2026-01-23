＜ウソと裏切り…20年！＞結婚しても虚しい「せめて祝福されたい！」【第7話まんが：親友の気持ち】
私はエイコ。大学生の頃から付き合っているケントとは、別れたりよりを戻したりしながら20年以上経ちました。40代になり切実に子どもが欲しくなった私は、不妊治療をきっかけに同棲していたケントと婚姻届を出すことにしました。私が結婚を真っ先に報告したいと思ったのは親友のカオルです。私とケントとカオルは学生時代、同じバイト先だったのです。ただケントの元カノでもあるカオルに、私はずっとケントとの付き合いを隠してきました。
カオルは大学を卒業した後、わりとすぐに結婚して子育てがはじまりました。連絡はよく取り合っていたものの、最近までなかなか会う機会はありませんでした。私がケントと付き合ったり別れたりしていたことはまったく知りません。
ケントにとってはカオルなんてよく覚えていないし、今さらどうでもいいのでしょう。けれど私にとってカオルは大切な親友です。それに苗字が変われば隠し通せないかもしれません。私は自分からきちんと報告しようと決めました。
私は浮気を繰り返すケントとズルズル付き合い続けてきました。そんな関係はもう20年以上になります。親友の大切な彼氏を奪ったんだから簡単には別れられない、そんな意地もあったのかもしれません。
40代になってどうしても子どもが欲しいと思った私は、不妊治療をきっかけにケントと結婚することになりました。そしてカオルにはきちんと自分から報告して祝ってもらいたいと思ったのです。しかし私の結婚相手がケントだと知ったカオルは、「おめでとうは撤回させて」と言って電話を切ってしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
カオルは大学を卒業した後、わりとすぐに結婚して子育てがはじまりました。連絡はよく取り合っていたものの、最近までなかなか会う機会はありませんでした。私がケントと付き合ったり別れたりしていたことはまったく知りません。
ケントにとってはカオルなんてよく覚えていないし、今さらどうでもいいのでしょう。けれど私にとってカオルは大切な親友です。それに苗字が変われば隠し通せないかもしれません。私は自分からきちんと報告しようと決めました。
私は浮気を繰り返すケントとズルズル付き合い続けてきました。そんな関係はもう20年以上になります。親友の大切な彼氏を奪ったんだから簡単には別れられない、そんな意地もあったのかもしれません。
40代になってどうしても子どもが欲しいと思った私は、不妊治療をきっかけにケントと結婚することになりました。そしてカオルにはきちんと自分から報告して祝ってもらいたいと思ったのです。しかし私の結婚相手がケントだと知ったカオルは、「おめでとうは撤回させて」と言って電話を切ってしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子