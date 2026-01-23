◆卓球 全日本選手権（23日、東京体育館）

女子シングルスの5回戦が行われ、史上4人目の4連覇を目指す早田ひな（日本生命）＝北九州市出身＝が矢島采愛（レゾナック）を4―1（11―8、11―9、7―11、11―7、11―6）で下して、通算5度目の日本一へ順当に同日の6回戦へ駒を進めた。これで早田は全日本選手権の女子シングルスで2023年大会から20連勝となった。

第1ゲーム（G）は7―7からの3連続得点で抜け出して先取に成功。第2Gは得意のフォアドライブが要所で決まり競り勝った。

第3Gは序盤にペースを握られてそのまま押し切られて失ったが、第4Gは激しいラリーの応酬を巧みな技術で制して主導権を握るなどして奪った。第5Gは積極的に攻めきった。

今大会では1992〜97年に6連覇を達成した小山ちれ以来で史上4人目となるシングルスの4連覇が懸かっており、達成となれば、歴代3位タイとなる5度目の日本一ともなる。

早田ひな の全日本選手権20連勝

▼2022年

決 勝 1●4 伊藤 美誠（スターツ）

▼2023年

4回戦 4〇1 大川 真実（愛知工大）

5回戦 4〇0 面田 采巳（大阪・四天王寺高）

6回戦 4〇1 張本 美和（木下アカデミー）

準々決勝 4〇0 平野 美宇（木下グループ）

準決勝 4〇0 石川 佳純（全農）

決 勝 4〇2 木原 美悠（JOCエリートアカデミー/東京・星槎）

▼2024年

4回戦 4〇0 竹前裕美子（エクセディ）

5回戦 4〇0 原 芽衣（大阪・四天王寺高）

6回戦 4〇1 芝田 沙季（ミキハウス）

準々決勝 4〇0 長崎 美柚（木下グループ）

準決勝 4〇0 赤江 夏星（デンソー）

決 勝 4〇0 張本 美和（木下アカデミー）

▼2025年

4回戦 4〇1 加藤 亜実（十六フィナンシャルグループ）

5回戦 4〇2 面手 凛（岡山・山陽学園高）

6回戦 4〇1 三村 優果（サンリツ）

準々決勝 4〇1 芝田 沙季（ミキハウス）

準決勝 4〇0 大藤 沙月（ミキハウス）

決 勝 4〇0 張本 美和（木下グループ）

▼2026年

4回戦 4〇1 高森 愛央（大阪・四天王寺高）

5回戦 4〇1 矢島 采愛（レゾナック）

【注】所属などは当時