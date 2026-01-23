女子シングルス５回戦、第２ゲームで得点を決め、笑顔の早田ひな（撮影・柿森英典）

　◆卓球　全日本選手権（23日、東京体育館）

　女子シングルスの5回戦が行われ、史上4人目の4連覇を目指す早田ひな（日本生命）＝北九州市出身＝が矢島采愛（レゾナック）を4―1（11―8、11―9、7―11、11―7、11―6）で下して、通算5度目の日本一へ順当に同日の6回戦へ駒を進めた。これで早田は全日本選手権の女子シングルスで2023年大会から20連勝となった。

　第1ゲーム（G）は7―7からの3連続得点で抜け出して先取に成功。第2Gは得意のフォアドライブが要所で決まり競り勝った。

　第3Gは序盤にペースを握られてそのまま押し切られて失ったが、第4Gは激しいラリーの応酬を巧みな技術で制して主導権を握るなどして奪った。第5Gは積極的に攻めきった。

　今大会では1992〜97年に6連覇を達成した小山ちれ以来で史上4人目となるシングルスの4連覇が懸かっており、達成となれば、歴代3位タイとなる5度目の日本一ともなる。

早田ひな　の全日本選手権20連勝

▼2022年
　決　勝　1●4　伊藤　美誠（スターツ）

▼2023年
　4回戦　4〇1　大川　真実（愛知工大）
　5回戦　4〇0　面田　采巳（大阪・四天王寺高）
　6回戦　4〇1　張本　美和（木下アカデミー）
準々決勝　4〇0　平野　美宇（木下グループ）
　準決勝　4〇0　石川　佳純（全農）
　決　勝　4〇2　木原　美悠（JOCエリートアカデミー/東京・星槎）

▼2024年
　4回戦　4〇0　竹前裕美子（エクセディ）
　5回戦　4〇0　原　　芽衣（大阪・四天王寺高）
　6回戦　4〇1　芝田　沙季（ミキハウス）
準々決勝　4〇0　長崎　美柚（木下グループ）
　準決勝　4〇0　赤江　夏星（デンソー）
　決　勝　4〇0　張本　美和（木下アカデミー）

▼2025年
　4回戦　4〇1　加藤　亜実（十六フィナンシャルグループ）
　5回戦　4〇2　面手　　凛（岡山・山陽学園高）
　6回戦　4〇1　三村　優果（サンリツ）
準々決勝　4〇1　芝田　沙季（ミキハウス）
　準決勝　4〇0　大藤　沙月（ミキハウス）
　決　勝　4〇0　張本　美和（木下グループ）

▼2026年
　4回戦　4〇1　高森　愛央（大阪・四天王寺高）
　5回戦　4〇1　矢島　采愛（レゾナック）

【注】所属などは当時