¡Ö¥ä¥Ð¥Ã¡×¡Ö¥É¥¢¥Ã¥×¤á¤Ã¤Á¤ã...¡×¸µ¥Õ¥¸¥¢¥ÊÊ¿°æÍý±ûà43ºÐ¤Î¼«Âð¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö·òºß¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×
Å·°æ¤«¤éÄß¤ë¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥³¤ËÍÉ¤é¤ì¡Ä
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÎÊ¿°æÍý±û(43)¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²È¤Ë¥Ö¥é¥ó¥³¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤½Ð¤·¡¢¼«Âð¤ÎÉô²°¤Ë¥Ö¥é¥ó¥³¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËÄº¤¤¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö»Ò¤É¤âÍÑ¤À¤±¤É»Å»ö¤È²È»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿Æü¤ÎÌë¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¡¢¼Â¤Ï»ä¤¬°ìÈÖ¾è¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡×¤È¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌÀ¤«¤·¥Ö¥é¥ó¥³¤Ë¾è¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²È¤Ë¥Ö¥é¥ó¥³³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö²È¤Ë¥Ö¥é¥ó¥³Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¥Ö¥é¥ó¥³¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë°ìÊý¡Ö²È¤Ë¥Ö¥é¥ó¥³Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡¤·¤«¤·¡¢Íý±û¤µ¤óÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥É¥¢¥Ã¥× ¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¹û¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ä¥Ð¥Ã♡¡×¡ÖÈþ¤·¤µ·òºß¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤é¤¿¤á¤ÆåºÎï¤Ê¿Í¤À¤Ê¤¢¤ÈÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ê¿°æ¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¼ÒÆâ·ëº§¡£Æ±Ç¯¤ËÆ±¼Ò¤òÂà¼Ò¡£17Ç¯¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¡¢22Ç¯12·î¤ËÎ¥º§¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£