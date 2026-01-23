¡Ö²ø½ÃÍú¤¤¤Æ¤ë¡×¸öÅÄÐÔÌ¤à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â¤Ã¤³¤â¤³á»Ñ¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥®¥ã¥ë¡×¡Ö¥Þ¥¸»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¡ª¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤(43)¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡¢´Ú¹ñÂÚºßÃæ¤Îà¾×·âÅª¤ÊÁõ¤¤á¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Á¥§¥ó¥¸¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î½Ð±é¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢Â³¤¤¤Æ¡Ö´Ú¹ñ¡¢¤³¤Î»þ¤¢¤ì²¿·î¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ã¤±¡¼¡¢¡¢¡¢11·îËö¡©¤È¤«¡©¡©¤â¤¦Àã¹ß¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤è¤Í¡¼¡¡¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Þ¤Ç¾¯¤·»þ´Ö¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶âÈ±¤Ç¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¤â¤³¤â¤³¤ÎÇò¥Ö¡¼¥Ä¡¢¤â¤³¤â¤³¤ÎÎÐ¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¤òÃå¤¿Áõ¤¤¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ò»¶ºö¤¹¤ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥®¥ã¥ë¥Þ¥¸»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤Û¤Ã¤½¡×¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥Ö¡¼¥Ä¤¹¤Ã¤´¡ª¡ª¡×¡Ö²ø½ÃÍú¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¤®¤ã¤ë¤¤¡×¡Ö¤â¡¼¤á¤Ã¤Á¤ã¥®¥ã¥ë¡×¡Ö¤â¤Õ¤â¤Õ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¸öÅÄ¤Ï2000Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2004Ç¯È¯Çä¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡×¤Î¼çÂê²Î¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÎÎ©¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡ÖButterfly¡×¡Ö°¦¤Î¤¦¤¿¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£11Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖBACK-ON¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦KENJI03¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£ÍâÇ¯7·î¤ËÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£