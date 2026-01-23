ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東海道新幹線 上下で運転再開 豊橋駅で線路内に人が立ち入る【交通情… 東海道新幹線 上下で運転再開 豊橋駅で線路内に人が立ち入る【交通情報】 東海道新幹線 上下で運転再開 豊橋駅で線路内に人が立ち入る【交通情報】 2026年1月23日 14時52分 SBS NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ JR東海によりますと、東海道新幹線は豊橋駅で線路内に人が立ち入ったため1月23日午後に一部区間で運転を見合わせていましたが、午後2時31分に上下ともに運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 東海道新幹線一部区間で運転見合わせ 豊橋駅で線路内に人が立ち入る 下りは新横浜～名古屋 上りは新大阪～新富士で運転見合わせ(午後2時現在)【交通情報】 真冬の短期決戦...静岡県内各市町に衆院選の投票用紙を発送 県内全体で約615万枚【衆院選2026】 「安易に犯行に及んだことは厳しく非難を受けるべき」双子の弟を浜名湖に突き落とし溺死させた罪 65歳の兄に拘禁刑3年の実刑判決=静岡地裁浜松支部 関連情報（BiZ PAGE＋） 在宅医療, 葬儀, 訪問介護, 埼玉, 東京, 神奈川, マンション, 静岡, 金属加工, ダイス