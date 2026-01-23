¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡¢½ý³²ÍÆµ¿¤Ç¤Î½ñÎàÁ÷¸¡¤Ë»öÌ³½êÂ¦¤¬È¿ÏÀ¡Ö¡Ø²¥¤ë¡Ù¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡¡È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ
¡¡»öÌ³½ê¤Î¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î½÷À¤òË½¹Ô¤··Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï23Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡×¤³¤È¥Ç¥ô¥£¡¦¥¹¥«¥ë¥Î»á¡Ê85¡Ë¤ò¡¢½ý³²ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£Æ±Æü¡¢¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥Ç¥ô¥£¡¦¥¹¥«¥ë¥Î¡×¤¬Ê¸½ñ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£°ìÏ¢¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¡Ø²¥¤ë¡Ù¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡¢¡È¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É°¦¸¤¥â¥«¤Á¤ã¤ó¤¬±ÊÌ²¡Ä»×¤¤½Ð¤Î¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ¿¿ô
¡¡½ñÌÌ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿°¦¸¤¤¬ºòÇ¯10·î¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç»à¤ó¤ÀºÝ¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£É×¿Í¤ÏÉÂ±¡¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ºÝ¤Ë°¦¸¤¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¼£ÎÅÊýË¡¤ò¸«¤Æ¡Ö·ã¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¼õ¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾å¤ÇÃ´Åö°å¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖµÍÌä¤·¤è¤¦¤È¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢ÊóÆ»¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹½÷À¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬É×¿Í¤ò¸å¤í¤«¤é±©¸ò¤¤¹Ê¤á¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³æ¹¥¤ÇÍÞ¤¨¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¤¿¤á¡¢É×¿Í¤¬Èà½÷¤ÎÏÓ¤ò¿¶¤êÊ§¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¡Ø²¥¤ë¡Ù¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ½÷À¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÉ×¿Í¤Ï°¦¸¤¤ÎË´³¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶»¤ËÊú¤¨Î¾¼ê¤¬ºÉ¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¿¤á¡¢µ¢Âð¤ÎÅÓ¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦Â¥¤¹°ÕÌ£¤ÇºÉ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ¾¼ê¤ËÂØ¤¨¤ÆÂ¤Ç¥É¥¢¤ÎÊý¸þ¤ò»Ø¤·¼¨¤·¡¢Î©¤Áµî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤»Ý¤òÅÁ¤¨¤ë»ÅÁð¤Ï¼è¤Ã¤Æ¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤âÃÇ¤¸¤Æ¡Ø½³¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë¤Ï³ºÅö¤»¤º¡¢Èà½÷¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤âÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿Èë½ñ¤¬Ëµ¤é¤Ë¤ª¤ê°ìÉô»Ï½ª¤ò¸«¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¿¤á¡¢Èà½÷¤¬¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊóÆ»¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ê¡Ø²¥¤ë¡Ù¤ä¡Ø½³¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ô°Ù¡¢Èà½÷¤¬²ø²æ¤òÉé¤¦¤è¤¦¹Ô°Ù¤Ï°ìÀÚ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤³¤È¤òÃÇ¸À¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡½ñÎàÁ÷¸¡ÍÆµ¿¤Ï¡¢2025Ç¯10·î28Æü¿¼Ìë¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¡¢¸µ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î30Âå½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ²¥¤ë½³¤ë¤Ê¤É¤·¡¢·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î½÷À¤Ï¡¢¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Î»ô¤¤¸¤¤ÎÍÆÂÎ¤¬°²½¤·¤¿¤¿¤á¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÅþÃå¤·¤¿»þ¤Ë¸¤¤Ï»à¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢½÷À¤ÎÂÐ±þ¤ò½ä¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Âà¼Ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
