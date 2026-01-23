物価高の今、1円でも多く節約したい！

そんな時、「AI」を使ってみるのはいかがでしょうか？

【写真を見る】どっちがお得？スーパーで迷ったら「AI」に相談！賢くラクできる節約術【ひるおび】

節約術〔1〕AIでパパッと計算！

例えば、お店に並んだ冷凍枝豆。

480gで298円と、580gで378円、お得なのはどっち？

洗濯洗剤を買う時、本体500gで398円と、詰め替え用1020gで858円、どっちを買えばコスパがいい？

そんな時、サッと計算するのに役立つのが「ChatGPT」や「Google Gemini」「Copilot」などの「生成AI」です。

▼売り場で電卓に数字を打ち込む必要なし

▼写真や音声をもとに製品を自動認識して、1gあたりの価格などをすぐに計算

知的家事プロデューサー 本間朝子さんのおすすめは、電話感覚で尋ねられる音声入力。写真撮影NGのお店でも気兼ねなく使えます。

どの生成AIも計算は得意。それぞれ違った会話を楽しみながら買い物することもできます。

節約術〔2〕もう食材を無駄にしない！AIで献立作り

また、「生成AI」は献立作りにも役立ちます。

冷蔵庫にある食材とスーパーのチラシを写真に撮って、

「家にある食材とチラシの安い食材を組み合わせて、今夜の献立を考えて」

とリクエストすると、主菜・副菜の献立を提案してくれます。

大体の予算と人数、何品作りたいかを伝えるのがポイントです。

家にある材料と組み合わせることで、食材の無駄を省くことができます。買い物リストも併せて作成してくれるので、安いからとついつい買いすぎてしまうことも防ぎます。

知的家事プロデューサーの本間さんによると、

画像読み込みは正確性に注意が必要なので、最終的には自分で判断するのが大事。

生成AIの中で画像読み込みが得意なのは「Gemini」だそうです。

毎日の献立を考えるのも、家事の中では大きな負担に。AIで、頭の負担も“節約”しちゃいましょう。

コメンテーター 杉浦太陽：

僕は結構使ってます。生成AIで家族の似顔絵を作ったりとか、結構楽しいですよね。

江藤愛アナウンサー：

AIは私の相談相手で、いつも話してます。頼りになります。今度から違った使い方もしようと思います。

（ひるおび 2026年1月21日放送より）