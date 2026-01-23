エアコン暖房を知って電気代節約

30分の外出の際、エアコン暖房は「切る」or「つけっぱなし」どちらがお得なのでしょうか？

【写真を見る】【どっちが節約？】30分の外出 暖房は「切るorつけっぱなし」トイレットペーパー「ダブルorシングル」意外と知らない新常識【ひるおび】

恵俊彰：

この問題、毎年あるよね。毎年分からないんだけど。

正解は、「つけっぱなし」。

ダイキンによると、設定温度に達するまでが一番電力を消費するので、30分程度の外出であれば、つけっぱなしの方がお得なんだそうです。

「暖房」は「冷房」よりも電気代がかかります。

例えば、夏に外気温が35℃で設定温度が27℃だと温度差は8℃ですが、

冬に外気温が7℃で設定温度が20℃だと、温度差は13℃。

気温差が大きい冬は、消費電力も大きくなるので電気代も高くなってしまうのです。

節約のためには、フィルター掃除も大事です。

2週間に一度を目安にフィルターの掃除をすることで、年間で25%電気代を節約することができます。

弁護士 八代英輝：

今まで年に1回でしたね…

意外！？毎日使うアレは・・・

続いては、日用品の節約について。

トイレットペーパーには1枚の「シングル」、2枚重ねの「ダブル」がありますが、お得なのはどちらでしょうか？

シングルの方が長くてお得な気もしますが、正解は・・・

「ほぼ同じ」。

大王製紙エリエールによるとー

「シングル」は1ロール82.5m、「ダブル」は1ロール45mと長さが違うので、一度に使用する長さが同じ場合はもちろんシングルの方が節約になります。しかし調査では、1ロール使い切るまでの期間は、シングルでもダブルでもほぼ変わらなかったそうです。

ダブルはふんわりと柔らかく作られているので、短めで済むのかもしれません。

トイレットペーパーに関しては、好みで選んで良さそうです。

（ひるおび 2026年1月21日放送より）