¸µºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡ÈÂåÂÇ¤Î¿ÀÍÍ¡É É°»³¿Ê¼¡Ïº¤ò·Þ¤¨ ¡Ø¥Üー¥È¥ìー¥¹¥é¥¤¥Ö ¥×¥ì¥ß¥¢¥à GⅠ Âè 7 ²ó ¥Üー¥È¥ìー¥¹¥Ð¥È¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È·è¾¡Àï¼Â¶·Ãæ·Ñ¡Ù 1/25¡ÊÆü¡ËÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢
Ê¸²½ÊüÁ÷¤Ç¤Ï1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å4»þ00Ê¬¤«¤é¡¢¡Ø¥Üー¥È¥ìー¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥àGⅠ¡¡Âè7²ó¥Üー¥È¥ìー¥¹¥Ð¥È¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È·è¾¡Àï¼Â¶·Ãæ·Ñ¡Ù¤ò¡¢Æ±¶É¤ò¥ー¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ËÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡Ê¥Í¥Ã¥È³Æ¶É¤Ï¸á¸å4»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¡Ë¡£
2019Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Üー¥È¥ìー¥¹¥Ð¥È¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡ÊÄÌ¾Î¡§BBC¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿¥Üー¥È¥ìー¥µー¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢4Æü´Ö¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È·Á¼°¤ÇÄºÅÀ¤òÁè¤¦¡¢º£Ç¯ºÇ½é¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ìー¥¹¤À¡£
½Ð¾ì¥ìー¥µー¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤äSG¡¦PGⅠ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Á°Ç¯¥Ó¥Ã¥°¥ìー¥¹¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÁª½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢SG¡¦PGⅠ¶¥Áö¤Ë¤ª¤±¤ëÁª½Ð»ñ³Ê¾å°Ì¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¾¡Î¨¾å°Ì¼Ô¤â²Ã¤ï¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢SG¾ïÏ¢¤Î¥È¥Ã¥×¥ìー¥µー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¡Î¨¤Î¹â¤¤¼ã¼ê¤ä½÷»Ò¥ìー¥µー¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
ËÜÂç²ñ¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢·è¾¡Àï¤ÎÏÈÈÖ¤ò¡Ö¤¢¤ß¤À¤¯¤¸¡×¤Ç·èÄê¤¹¤ë¡¢BBC¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ëー¥ë¡£¥ìー¥µー¤¿¤Á¤Ï³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¡Ö±¿¡×¤âÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¼ÂÎÏ¤È±¿¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡ÖBBC¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×·è¾¡Àï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤¿ÇòÇ®¤ÎÀï¤¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£
º¸¤«¤é¡ËÉ°»³¿Ê¼¡Ïº¡¢¹â¶¶¾»Ô¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¸½ÃÏ¡¦¥Üー¥È¥ìー¥¹Æôºê¤ÎÊüÁ÷ÀÊ¤Ë¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ïºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Î¡ÈÂåÂÇ¤Î¿ÀÍÍ¡É¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÉ°»³¿Ê¼¡Ïº¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡¦¹â¶¶¾»Ô¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î¿Ê¹Ô¡¦¼Â¶·¤È¤È¤â¤Ë·è¾¡Àï¤ÎÌÏÍÍ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¿·½Õ¤Î¿åÌÌ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÇ®Àï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÚÆÃÊÌÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¢£ÈÖÁÈÌ¾¡¡¡§¡¡¡Ø¥Üー¥È¥ìー¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥àGⅠ¡¡Âè7²ó¥Üー¥È¥ìー¥¹¥Ð¥È¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È·è¾¡Àï¼Â¶·Ãæ·Ñ¡Ù
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡¡¡§¡¡Ê¸²½ÊüÁ÷ 2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë ¸á¸å4»þ00Ê¬～4»þ55Ê¬
¥Í¥Ã¥È³Æ¶É¤Ï¸á¸å4»þ30Ê¬～4»þ55Ê¬
¢£¥Í¥Ã¥È¶É¡¡¡§¡¡Ê¸²½ÊüÁ÷¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ15¶É¥Í¥Ã¥È
¢£¥²¥¹¥È¡¡¡§¡¡É°»³¿Ê¼¡Ïº¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡¢¸µºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹³°Ìî¼ê¡Ë
¢£¿Ê¹Ô¡¦¼Â¶·¡¡¡§¡¡¹â¶¶¾»Ô¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë