堅調地合い維持＝オセアニア為替概況

豪ドル/ドルは堅調地合い維持。昨日の12月豪雇用統計の好結果もあり、2月の豪準備銀行（RBA) 金融政策会合での利上げ期待が、据え置き隊を上回る展開となっている。来週の豪消費者物価指数次第でもあるが、2月の利上げに向けた市場の期待が高まるようだと、豪ドル高がもう一段続く可能性があり、下がると買いが出る展開が続いている。今日は0.6850ドルを超える場面も、上値追いには少し慎重で、0.6836-0.6853ドルレンジ。

豪ドル円は108円台での推移。こちらも108円50銭を超え、2024年7月以来の高値圏を付けるなど、しっかりした動きとなっている。



NZドル/ドルは0.59台前半推移。朝に0.5928ドルと直近高値を付けた後、少し下げるも0.59台維持での推移と堅調地合い。NZドル円は93円台後半推移。こちらもしっかりした動き。



今週の主な予定と結果



豪州

01/21 08:30 Westpac先行指数 （12月） 結果 0.08% 前回 -0.04% （前月比）

01/22 09:30 雇用統計 （12月） 予想 2.63万人 前回 -2.13万人 （雇用者数）

01/22 09:30 雇用統計 （12月） 予想 4.4% 前回 4.3% （失業率）

01/22 09:30 雇用統計 （12月） 前回 -5.65万人 （正規雇用者数）

01/22 09:30 雇用統計 （12月） 前回 3.52万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）



NZ

01/23 06:45 消費者物価指数 （2025年 第4四半期） 結果 0.6% 予想 0.6% 前回 1.0% （前期比）

01/23 06:45 消費者物価指数 （2025年 第4四半期） 結果 3.1% 予想 3.0% 前回 3.0% （前年比）

