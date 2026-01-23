106円食品がずらり！西友チラシに「土用の丑の日」特大うなぎも登場（23日〜29日）
スーパーの「西友」では、2026年1月23日から29日までの期間を対象にしたお得なチラシを公開中です。
今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。
カップヌードルやシュークリームがお得
まずチェックしたいのは、「スゴ×トク」の対象商品です。昨年トライアルが西友を買収したことで、一部の商品が求めやすい価格で提供されるようになりました。
以下は、27日までお得に購入できる商品の一例です。"106円"で買える商品も多いですよ。
・日清 あっさりおいしいカップヌードル各種→106円
※カップヌードル、シーフード、カレー、チリトマトが対象
・味の素ギョーザ→214円
・滝沢 お肉屋さんのハンバーグ デミグラスソース→106円
・モンテール 牛乳と卵のエクレア／シュークリーム→106円
・山崎 牛乳仕込みのミルクチュロッキー→106円
日替わりの総菜
日替わりでお買い得品が異なる総菜コーナーも見逃せません。
●23日（金）限り
・焼とり6本セット（もも・ねぎま）→540円
※11時からの販売です。
●24日・25日（土日）限り
・甘さとコクを味わういなり5コ＋1コ→387円
●26日（月）〜29日（木）限り
・ジャンボ白身魚のタツタルフライ1パック→410円※11時からの販売です。
●26日（月）〜
・厚み自慢！ロースカツ1枚→430円※11時からの販売です。
1月27日は「土用の丑の日」
1月27日は「土用の丑の日」ということで、26日（月）・27日（火）限定で、うなぎが特売です。
中国産うなぎ長焼きの特々大サイズが1609円で販売されます。
ほかにもお買い得品は多数あるので、西友ユーザーはチラシをチェックしてみてください。
※画像は公式サイトより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）