【るるぶ北斗の拳】 3月23日 発売予定

JTBパブリッシングは、書籍「るるぶ北斗の拳」を3月23日に発売する。価格は1,650円。AB判（天地257mm×左右210mm）で、オールカラー112ページ構成となる。

本書は武論尊氏（原作）と原哲夫氏（漫画）による世紀末バトル漫画「北斗の拳」の作品世界を、旅行ガイドブック「るるぶ」のフォーマットに乗せて紹介するバーチャルガイド。「KING支配域」「マミヤの村周辺」など、作品世界を大きく9つのエリアに分け、ケンシロウたちがたどった道程をモデルルートとして紹介する。

物語の序盤に訪れた村でケンシロウがかかった罠を「遊ぶ（ストリートアトラクション）」、収監された牢屋を「泊まる」スポットとして紹介するなど、「るるぶ」お馴染みの「見る」「食べる」「遊ぶ」の切り口でそれぞれのスポットのみどころ・注目ポイントをガイドする。

そのほかケンシロウと強敵（とも）のバトルシーンのハイライトを紹介した「闘いの史跡散策」やでかいババアの顔ハメパネルに加え、巻頭特集では2026年放映予定の新作アニメ情報なども掲載される。

(C)武論尊・原哲夫／コアミックス 1983 版権許諾証S06-85G