千葉Jが米出身の25歳ビッグマンを緊急補強…マイケル・オウのIL入りに伴う新加入

B1東地区所属の千葉ジェッツは1月23日、マイケル・オウのインジュアリーリスト（IL）登録に伴い、クエンティン・ミロラ・ブラウンと『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』の新規契約を結んだことを発表した。

アメリカ出身で、フィリピンとアメリカの2つの国籍を持つブラウンは、現在25歳で208センチ111キロの体格を誇るパワーフォワード兼センター。NCAAディビジョン1のライス大学、ヴァンダービルト大学、シタデル大学で経験を積み、フィリピン大学を卒業後はマカオ・ブラックベアーズに籍を置いていた。

12月28日のB1第17節・長崎ヴェルカ戦で負傷したオウは、1月5日に左膝内側側副靭帯損傷・脛骨骨挫傷によりIL入りしていた。同23日にジョン・ムーニーも右手首の負傷によりILに登録されていた千葉Jで、緊急補強の措置が取られた。

今回の発表に際し、ブラウンは「クエンティン・ミロラ・ブラウンです。この素晴らしい組織の一員になれることを、とても楽しみにしています。皆さんの前でチームの一員として戦い、Jets SpeedとJets Prideを胸にプレーできることを心待ちにしています！ありがとうございます！」と、コメントを送っている。