ビースタイルホールディングス<302A.T>は３日ぶりに反発している。この日、傘下のビースタイルメディアが、Ｃａｓａ<7196.T>とひとり親支援を目的とした「相互支援に関する契約」を締結したと発表しており、好材料視されている。



求人サイト「しゅふＪＯＢ」を通じて、しゅふ層や子育て中の求職者の就業支援を行ってきたビースタイルメディアと、「養育費保証ＰＬＵＳ」によりひとり親の経済的安定に取り組んできたＣａｓａの知見と支援領域を掛け合わせることで、就業支援と生活安定の両輪で、ひとり親世帯の経済的自立をワンストップで支援する体制の構築を目指すとしており、相互にサービスの紹介や情報発信を行い、より多くの家庭が必要な支援にアクセスできる環境づくりを進めるとしている。



