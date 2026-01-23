「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日午後２時現在で、ミツバ<7280.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



１７日の日本テレビ系ニュース番組で、レアアースを使わないワイパーのモーターを開発したと報じられた。調達しやすい材料が使われた磁石をいくつも組み合わせることで、レアアース磁石と同じ程度の出力を実現したと紹介された。日中関係の悪化を背景にしたレアアースの輸出規制の影響が懸念されるなか、週明け以降、脱レアアース関連銘柄として注目が集まり、１９日、２０日と連続ストップ高となった。



ただ、急ピッチの上昇に対する警戒感から利益確定売りも出て、２１日、２２日は続落しており、人気一巡との見方も台頭。これが売り予想数の上昇につながっているようだ。



