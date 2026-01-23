東京製鐵<5423.T>が後場に急落した。同社は２３日午後２時、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の単独決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直した。今期の営業利益予想を従来の９５億円から８２億円（前期比７２．８％減）、最終利益予想を１００億円から８８億円（同５８．５％減）に下方修正しており、嫌気された。



今期の売上高予想は２６４３億円から２７２２億円（同１６．７％減）に引き上げたものの、中国景気の低迷と海外鋼材市況の不透明感が継続するなか、国内では人手不足や建設コストの上昇を背景とした工期の遅延や計画見直しなどが相次いでいると指摘。建材需要にマイナス影響が出るなど、想定以上の厳しい経営環境が継続するとして業績予想を見直した。４～１２月期の売上高は２０１８億４６００万円（前年同期比２０．８％減）、営業利益は８１億７５００万円（同６５．２％減）、最終利益は９３億９９００万円（同４４．３％減）だった。



出所：MINKABU PRESS