²ñ´Ü¤¬¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¡¢Âè£³»ÍÈ¾´ü£²¥±¥¿Áý±×¤ÈÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ÎÁý³Û½¤Àµ¤ò¹¥´¶
¡¡ÅìµþÐò´Ü<9701.T>¤¬¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸á¸å£²»þ¤´¤í¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè£³»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£´～£±£²·î¡ËÃ±ÆÈ·è»»¤¬¡¢Çä¾å¹â£±£²£±²¯£³£±£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£¶¡¥£¹¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£±£°²¯£¹£´£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£±£µ¡¥£µ¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£·²¯£µ£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£±£·¡¥£°¡óÁý¡Ë¤È£²¥±¥¿Áý±×¤ÇÃåÃÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶ÈÀÓ·øÄ´¤ò¼õ¤±¤Æ´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò£³£°±ß¤«¤é£´£µ±ß¤ØÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÛÍÑ¤ä½êÆÀ´Ä¶¤Î²þÁ±¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ±ã²ñ¡¦¿©Æ²¡¦ÇäÅ¹¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÉôÌç¤ÇÁ°Ç¯Æ±´ü¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Å¬Àµ²Á³Ê¤Ç¤Î¸¶ºàÎÁ¤Î·×²èÅªÄ´Ã£¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥È¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ä¸·³Ê¤Ê·ÐÈñ´ÉÍý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤â´óÍ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢£²£¶Ç¯£³·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â£±£µ£·²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ£³¡¥£³¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£±£³²¯£´£°£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£µ¡¥£±¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£¹²¯£±£°£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£²¡¥£³¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¸ÛÍÑ¤ä½êÆÀ´Ä¶¤Î²þÁ±¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ±ã²ñ¡¦¿©Æ²¡¦ÇäÅ¹¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÉôÌç¤ÇÁ°Ç¯Æ±´ü¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Å¬Àµ²Á³Ê¤Ç¤Î¸¶ºàÎÁ¤Î·×²èÅªÄ´Ã£¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥È¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ä¸·³Ê¤Ê·ÐÈñ´ÉÍý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤â´óÍ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢£²£¶Ç¯£³·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â£±£µ£·²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ£³¡¥£³¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£±£³²¯£´£°£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£µ¡¥£±¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£¹²¯£±£°£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£²¡¥£³¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS