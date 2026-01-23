ProArt GoPro Edition

ASUS JAPANは1月22日（木）、AMD Ryzen AI 400シリーズプロセッサなどを搭載したノートPC4製品7モデルを発表した。

薄型軽量の「Zenbook」シリーズ2製品5モデルと、クリエイター向け「ProArt」シリーズ2製品2モデルで、アクションカメラブランド「GoPro」とのコラボレーションモデルも含まれる。

ProArt GoPro Edition（PX13 | HN7306）（1モデル）

アクションカメラブランド「GoPro」とコラボレーションした製品。クリエイター向けブランド「ProArt」に属する。ノートPC、テント、タブレット、スタンドの4スタイルで使用できるコンバーチブルノートPC。

本体から付属アクセサリーまでGoProデザインを採用している。天板はアウトドアで堅牢なイメージを施し、キーボードバックライトにはGoProブルーを採用した。

PC本体やアクセサリー類を収納して持ち運びできる専用スリーブも付属する

ファンクションキーに配置された「GoPro Hotkey」を押すことで「GoPro Player」を起動できる。

AMD Ryzen AI MAX+ 395プロセッサとメモリ128GBを搭載し、動画編集に適した性能を備えるとした。

本体が収納されているボックスはカスタマイズ可能なガジェットケースとして使用できる。購入者には12カ月間のGoPro Premium+サブスクリプションを無償提供する。

ASUS ProArt PX13 HN7306EA（1モデル）

製品名：ProArt GoPro Edition （PX13 | HN7306） 型番：HN7306EAC-AI91281W 本体カラー：ナノブラック OS：Windows 11 Home 64 ビット プロセッサ：AMD Ryzen AI MAX＋395 16コア/32スレッド・プロセッサー＋Radeon グラフィックス AI機能：AMD Ryzen AI （最大50TOPS） メインメモリ：128GB（LPDDR5X-8000） SSD：1TB（PCI Express 4.0 x4 接続 NVMe/M.2） グラフィックス機能：AMD Radeon グラフィックス （CPU 内蔵） ディスプレイ：13.3型OLED（有機EL）、10点マルチタッチ・タッチスクリーン （静電容量方式）、グレア、2,880×1,800ドット（60Hz） 通信機能：IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be （Wi-Fi 7）、Bluetooth® 5.4 インターフェース：HDMI×1、USB4（Type-C/映像出力/Power Delivery 対応）×2、USB 3.2（Type-A/Gen2） ×1、microSDカードリーダー×1×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 外形寸法：298.2×209.9×15.8～17.7mm 質量：約1.39kg 発売日：2026年2月下旬 希望小売価格：649,800円

クリエイター向けブランド「ProArt」から発表されたコンバーチブルノートPC。

最薄部15.8mm、重量約1.38kgの薄型軽量設計で、画面が360°回転する。ノートPCモード、テントモード、タブレットモード、スタンドモードの4つのモードで使用できる。

ASUS独自のAI画像生成アプリケーション「MuseTree」を搭載。タッチパッド部分には「ASUS DialPad」を備える。購入者には6カ月間のGoPro Premium+サブスクリプションを無償提供する。

ASUS Zenbook S16 UM5606GA（3モデル）

製品名： ASUS ProArt PX13 HN7306EA 型番： HN7306EA-AI9641W 本体カラー：ナノブラック OS： Windows 11 Home 64 ビット プロセッサ：AMD Ryzen AI MAX+ 395 16コア/32スレッド・プロセッサー＋Radeon グラフィックス AI機能：AMD Ryzen AI （最大50TOPS） メインメモリ：64GB（LPDDR5X-8000） SSD：1TB（PCI Express 4.0 x4 接続 NVMe/M.2） グラフィックス機能：AMD Radeon グラフィックス（CPU内蔵） ディスプレイ：13.3型OLED（有機EL）、10点マルチタッチ・タッチスクリーン （静電容量方式）、グレア、2,880×1,800ドット（60Hz） 通信機能：IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be（Wi-Fi 7）、Bluetooth 5.4 インターフェース：HDMI×1、USB4（Type-C／Power Delivery 対応） ×2、USB 3.2 （Type-A／Gen2） ×1、microSDカードリーダー×1×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 外形寸法：298.2×209.9×15.8～17.7mm 質量：約1.39kg 発売日：2026年2月4日（水） 希望小売価格：499,800円

アントリムグレー

AMD Ryzen AI 9 HX 470プロセッサまたはAMD Ryzen AI 9 465プロセッサを搭載した16型ノートPC。最薄部11.9mm、重量約1.5kgの薄型軽量設計を実現した。

天板にはASUSが独自開発したセラミックハイブリッド素材「セラルミナム」を採用し、耐久性と美しさを両立している。本体カラーは「スカンジナビアンホワイト」と新色「アントリムグレー」の2色を用意した。

ディスプレイは16型3.2K有機ELを搭載し、アスペクト比16対10、リフレッシュレート120Hzに対応する。DCI-P3 100%の広色域をカバーし、DisplayHDR True Black、TUV Rheinlandの各認証を取得している。

スカンジナビアンホワイト

ASUS Zenbook 14 UM3406GA（2モデル）

製品名：ASUS Zenbook S16 UM5606GA 型番：UM5606GA-TAI9X321GR 本体カラー：アントリムグレー OS：Windows 11 Home 64 ビット プロセッサ：AMD Ryzen AI 9 HX 470 12コア / 24スレッド プロセッサ ＋ Radeon グラフィックス AI機能：AMD Ryzen AI （最大55TOPS） メインメモリ：32GB（LPDDR5X-8533） SSD：1TB （PCI Express 4.0 x4 接続 NVMe/M.2） グラフィックス機能：AMD Radeon グラフィックス （CPU 内蔵） ディスプレイ：16.0 型 OLED （有機EL）、タッチパネル搭載、グレア、2,880×1,800ドット（120Hz） 通信機能：IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be （Wi-Fi 7）、Bluetooth® 5.4 インターフェース：HDMI×1、USB4（Type-C/映像出力/Power Delivery 対応）×2、USB 3.2（Type-A/Gen2） ×1、SDカードリーダー×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 外形寸法：353.6×243.0×11.9～12.9mm 質量：約1.5kg 発売日：2026年1月28日（木） 希望小売価格：349,800円

AMD Ryzen AI 7 445プロセッサまたはAMD Ryzen AI 5 430プロセッサを搭載した14型ノートPC。Copilot+PCに準拠し、最大50TOPSのNPUを搭載する。

上位モデルのUM3406GA-TAI7161WSには、Microsoft 365 Personalの24カ月版が付属する。

製品名：ASUS Zenbook 14 UM3406GA 型番：UM3406GA-TAI7161WS 本体カラー：ジェードブラック OS：Windows 11 Home 64 ビット プロセッサ：AMD Ryzen AI 7 445 6コア/12スレッド プロセッサ＋Radeon グラフィックス AI機能：AMD Ryzen AI（最大50TOPS） メインメモリ：16GB（LPDDR5X-7500） SSD：1TB （PCI Express 4.0 x4 接続 NVMe/M.2） ビジネス統合アプリ：Microsoft 365 Personal（24ヶ月版）/Office Home ＆ Business 2024 オプション付 グラフィックス機能：AMD Radeon グラフィックス （CPU内蔵） ディスプレイ：14.0 型 OLED （有機EL）、タッチパネル搭載、グレア、1,920×1,200ドット （60Hz） 通信機能：IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax （Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.4 インターフェース：HDMI×1、USB4 （Type-C/Power Delivery 対応）、USB 3.2（Type-C/Gen2/映像出力/Power Delivery 対応）×1、USB 3.2 （Type-A/Gen1）×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 外形寸法：312.4×220.1×14.9mm 質量：約1.28kg 発売日：2026年1月28日（水） 希望小売価格：259,800円