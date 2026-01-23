ブルドックソース <2804> [東証Ｐ] が1月23日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比70.7％増の11.6億円に拡大し、通期計画の13億円に対する進捗率は89.5％に達し、5年平均の86.7％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比25.3％減の1.3億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比18.6％減の3.5億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の4.4％→5.5％に改善した。



