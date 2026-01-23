櫻島埠頭 <9353> [東証Ｓ] が1月23日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比23.0％増の4億0100万円に伸び、通期計画の3億8000万円に対する進捗率が105.5％とすでに上回り、さらに5年平均の99.0％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は2100万円の赤字(前年同期は2700万円の赤字)に赤字幅が縮小する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比38.2％減の1億1000万円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の10.3％→3.6％に急低下した。



株探ニュース

