15時の日経平均は139円高の5万3828円、アドテストが168.46円押し上げ 15時の日経平均は139円高の5万3828円、アドテストが168.46円押し上げ

23日15時現在の日経平均株価は前日比139.59円（0.26％）高の5万3828.48円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は976、値下がりは561、変わらずは59と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を168.46円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が32.59円、コナミＧ <9766>が26.41円、任天堂 <7974>が17.72円、ネクソン <3659>が9.16円と続く。



マイナス寄与度は73.8円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が64.18円、レーザーテク <6920>が28.48円、ファストリ <9983>が24.07円、イビデン <4062>が14.84円と続いている。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、銀行、医薬品、繊維と続く。値下がり上位には鉄鋼、海運、食料が並んでいる。



※15時0分11秒時点



株探ニュース

