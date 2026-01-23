フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が23日、自身のインスタグラムを更新。昨年4月に生まれた長女へのレースのチョッキを編んだことを報告した。

「今年はレースものをレイヤーするコーデが可愛いから、このレシピを見つけて一目惚れしてしまって。たぶん15年ぶりくらいに編み物やりました」と9カ月の長女にレースのチョッキを編んだことを報告。「もうパツパツだからきっと今シーズンだけかなー」と残念がりつつ、「もくもくとやるのは楽しいし、ちょっとくらい誤魔化せる感じが気楽でいいですね笑」と充実感を漂わせた。

「子どもたちがきちんとしたリズムでいてくれるとロウソクに灯りをつけて編み物しながら、ドラマを見たり、ぷよぷよとか桃鉄とかボンバーマンとかする大人の時間がうまれて潤いますね」と時間に余裕ができた日の夜の過ごし方も明かした。

フォロワーからは「かわいい」「素晴らしい仕上がり」「すてき」などの声が上がった。

新井アナは2023年4月、一般男性との結婚を発表。同年10月に第1子長男、昨年4月に第2子長女を出産した。