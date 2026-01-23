元衆院議員の金子恵美氏（47）が23日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。夫で元衆院議員の宮崎謙介氏（45）のコントロール法について語った。

金子氏は夫に不満を伝えることがあるかと問われると「もういろんな山を越えてきているんで、多分なんとなく。これ以上超えたらダメだろうなっていうのは分かっていると思う」と述べた。

「うちは放牧スタイルでやっているんですよ」とも語り、「自分の範囲内で自由にした方が。あんまり束縛してがんじがらめにしてしまうと、人は飛び立ちたくなる。羽ばたきたくなってしまうので」と力を込めた。

「がっしりやりすぎてしまうのは良くないので、自由度を高めておいて、この柵を最後越える時には“そこ行っちゃいけない！”“そこに記者がいる！”って言うことで」と手綱を締めると言い切った。

「これは“北風と太陽”政策で」と言い、「いろんなところ自由にしておいた方がいいですよ」と金子氏。「奇麗な人がいるとブワーって行っちゃうんですけど」とも話して笑わせた。

MCの神田愛花が「何があるとそろそろかなって思うんですか」と尋ねると、「具体的なことを言ってしまうと、ちょっと泊まりが多いかな…っていう時」と赤裸々告白。その時の手綱の締め方については「その時には私の顔とか、結婚式の写真が入ったパンツを入れるんですよ。出張道具に」とぶっちゃけた。

「そのパンツを見れば、これはいかんというふうに思う」と強調し、「作ったんです。私の顔がいっぱいの、私の顔のどっど柄のパンツとか、結婚式の写真をプリントしたパンツとかを用意して」と明かした。

「そっとそれを忍ばせておくと。さすがにそれで目が覚めるでしょ」と平然と話した。

金子氏と宮崎氏は15年に結婚したが、金子氏の妊娠中の16年に宮崎氏の不倫が発覚。宮崎氏は議員辞職した。宮崎氏は20年にも週刊誌で不倫が報じられた。