井手綾香、第1子出産を報告 喜びつづる「ずっと会いたかった人にやっと会えた気持ち」
シンガー・ソングライターの井手綾香（32）が23日、自身のインスタグラムを更新。第1子の誕生を発表した。
【写真】小さな手の写真を添えて 第一子出産を報告した井手綾香
井出は「2026.01.14夜、無事に第一子を出産いたしました」を報告。「ずっと会いたかった人にやっと会えた気持ち」と喜びをつづった。
続けて「慣れない育児に大奮闘していますが、母子共に健康です。皆さんの前で歌える日を楽しみに、今は我が子にたっぷり歌を歌おうと思います」とし「お休み中も、変わらず見守ってくれる皆様には感謝でいっぱい。いつも本当にありがとうございます!!」と感謝を伝えた。
井手は、1993年7月19日生まれ、宮崎県出身。アメリカ人でプロダンサーの母と、福岡でバンド活動をしていた日本人の父を持ち、4歳からピアノを始める。2011年、配信限定シングル「あのね」で歌手デビュー。25年3月にインスタグラムで結婚を、同年8月に妊娠を発表していた。
