【衆院選2026】高市総理大臣に現役高校生が聞く 単独インタビューをニコニコで配信 総理の価値観や衆院選の政策争点に迫る
1月27日公示、2月8日投開票となる第51回衆議院議員総選挙を前に、現役高校生が高市早苗内閣総理大臣に直接話を聞く特別インタビュー企画が実施される。インタビューの模様（同インタビューは事前に収録）は、総合ニュースサイト「ニコニコニュース」による企画として、23日午後3時から「ニコニコ生放送」およびニコニコニュース公式YouTubeチャンネルで配信される。
本企画は、次世代を担う若者が政治をより身近に感じることを目的に行われるもの。インタビュアーを務めるのは、ニコニコニュース政治担当プロデューサーの七尾功氏と、N高グループに在籍する現役高校生4人。高校生ならではの視点から質問を投げかけ、高市総理の価値観や人柄、そして日本の将来像に迫る。
インタビューでは、総理の日常や考え方、コミュニケーションの取り方など、普段はあまり語られることのないパーソナルな部分にも焦点を当てる。政治家としての姿だけでなく、一人の人間としての高市早苗像を浮かび上がらせる内容となる見込みだ。
さらに、第51回衆議院議員総選挙における主要な政策争点についても深掘りする。経済政策や安全保障をはじめ、今後の日本社会に大きな影響を与えるテーマについて、高校生からの率直な疑問や意見を受け止めながら、高市総理自身の考えを語る。若い世代の関心に正面から向き合う場となりそうだ。
選挙を目前に控えた時期に、現役高校生との対話という形で発信される今回のインタビューは、有権者にとっても総理の姿勢や政策を理解する貴重な機会となる。将来の有権者である高校生たちが、どのような視点で日本の針路を問いかけるのかにも注目が集まる。
番組概要
■番組名：【衆院選2026】日本の針路は？ 高市早苗総理インタビュー with 高校生
■配信日時：：2026年1月23日（金）15時00分〜
■出演：高市早苗 内閣総理大臣
■インタビュアー：
・七尾功（ニコニコニュース政治担当プロデューサー）
・高校生 4人（N高グループ在籍生徒）
