【RIZIN】3・7有明で所英男が久々復帰、新鋭・鹿志村仁之介と対戦 ダウトベックvs.福田龍彌なども発表
3月7日に開催の『RIZIN.52』（有明アリーナ）の追加対戦カード発表会見が23日に行われ、「所英男vs.鹿志村仁之介」「カルシャガ・ダウトベックvs.福田龍彌」「高木凌vs.木村柊也」「新井丈vs.イ・ジョンヒョン」「キム・ギョンピョvs.矢地祐介」「NOEL vs. イ・ボミ」の6試合が発表された。
【会見動画】3・7有明で所英男が久々復帰、新鋭・鹿志村仁之介と対戦
昨年大みそかに発表された「大島沙緒里vs.ケイト・ロータス」「ルイス・グスタボvs.桜庭大世」「征矢貴vs.トニー・ララミー」「ビクター・コレスニックvs.相本宗輝」と合わせて、全10試合がラインナップした。
2024年7月『超RIZIN.3』のヒロヤ戦以来、1年8ヶ月ぶりの試合となる所は「試合が終わったあとに応援してくれた方に胸を張って会えるような試合をしたいと思います」と意気込み。ヒロヤ戦の決定会見では「負けたら引退」と宣言していたが、「あと2試合やりたいです」と今回は引退マッチにしない。
対する鹿志村は「スーパーレジェンドと試合をさせていただけるのは、すごく光栄で感慨深いです」とリスペクトを込めながらも「大きなチャンスを無駄にしないよう、しっかり掴みにいこうと思っています」と勝利を目指す。バンタム級は昨年大みそかにダニー・サバテロが新王者となり、今年は新たなストーリーが展開されるため、「所選手のスタイルに憧れていたので、全力で極めに行かせていただこうと思います」と寝技フィニッシュを予告した。
●RIZIN.52対戦カード（1月23日時点）
【新カード】
新井丈 vs. イ・ジョンヒョン
キム・ギョンピョ vs. 矢地祐介
高木凌 vs. 木村柊也
カルシャガ・ダウトベック vs. 福田龍彌
所英男 vs. 鹿志村仁之介
NOEL vs. イ・ボミ
【既報カード】
大島沙緒里 vs. ケイト・ロータス
ルイス・グスタボ vs. 桜庭大世
征矢貴 vs. トニー・ララミー
ビクター・コレスニック vs. 相本宗輝
