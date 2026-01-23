子どもたちの食事を地域で支える「フードリボン」の活動が広がっている。

飲食店で客が３００円で購入した「リボン」が店内に掲示され、無料食事券となる。来店客の善意が子どもたちの「一食」になる取り組みで、全国の居酒屋やコンビニなど約３００店が参加している。（さいたま支局 住友堅一、今村錬）

「誰かに作ってもらったご飯」

昨年１２月の夕方、埼玉県和光市の居酒屋「浩治朗」に小学５年の男児がやってきた。店頭の白板に貼られたリボンを一つ取り、店員に渡す。席に着くと食事が運ばれてきた。この日は、卵かけご飯に唐揚げとかつお節。男児は「誰かに作ってもらったご飯はおいしい」と顔をほころばせた。

両親は共働きで帰りが遅く、家では食事を解凍してひとりで食べているという。両親に勧められ、４か月ほど前から週１回程度、店に通う。食事後はけん玉で遊んだりして、１時間ほど過ごして帰宅する。

店主の大久保浩治さん（５０）は中学の時に母親をがんで亡くした。「寂しい思いをしていた時、近所の人がご飯を作ってくれた。その恩を今の子どもたちに返したい」と２０２２年に活動を始めた。常連客には１万円分以上のリボンを買ってくれる人もいるという。

当初は１０店、今では３００店に

活動は一般社団法人ロングスプーン協会（千葉県市川市）が２１年に始めた。子どもの貧困対策や居場所づくりの一環で、参加店舗は店頭にステッカーを掲示。対象は中学生や小学生など店ごとに定めている。

代表理事の橋本展行さん（５８）は「子ども食堂」に関心を抱いていた１９年、子どもに無料でカレーライスを出すカレー店が奈良県にあると知り、店主の男性に会いに行った。店では客が２００円でチケットを購入。子どもはチケットを使い無料で食べられる。橋本さんはこの仕組みから、フードリボン活動を構想した。

当初は１０店ほどだった参加店は、北海道から九州までの約３００店に広がり、定食屋やカフェ、ホテル、キッチンカーなど多岐にわたる。協会の運営を費用や情報発信の面から支援する企業や団体も３０を超えている。橋本さんは「支え合うことが当たり前になれば、この仕組みはいらなくなる。食事に困る子どもがいない社会を目指したい」と話す。

さいたま市などでコンビニ店「ローソン」を８店舗経営する植山直哉さん（４５）は２３年に活動を始め、現在は３店舗で実施する。毎日午後２〜５時、リボンを貼ったボードを店内に置く。リボンは一つ３００円で、常連客らが買った。

ローソン本部の了解を得て、消費期限が迫った店内調理のおにぎりや弁当を手渡し、フードロス対策にもつなげる。毎日１５食ほどを用意して、リボンがなくなる日もあるという。植山さんは「３００円の善意があってこその活動。『あの店に行けば何とかなる』と子どもに思ってもらえるよう続けていきたい」と話す。