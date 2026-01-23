オリックスが春季キャンプメンバーを発表 麦谷祐介、寺西成騎ら44人がA組スタート
オリックスは23日、2月1日から27日まで宮崎市清武総合運動公園（SOKKENスタジアム、清武第2野球場）で行われる春季キャンプのメンバーを以下の通り、発表した。
昨秋ドラフトで入団した新人10選手はいずれもB組からのスタート。手術後のリハビリ中心となる12選手は宮崎に同行せず、大阪・舞洲の球団施設に残留する。
（A組）44人
【投手21人】
エスピノーザ、山下、寺西、椋木、平野、曽谷、宮城、山岡、阿部、山崎、九里、富山、田嶋大、岩崎、マチャド、横山楓、山田、ペルドモ、博志、ジェリー、高島
【捕手6人】
若月、森友、福永、石川、頓宮、山中
【内野手10人】
太田、西野、宗、野口、大城、紅林、広岡、シーモア、中川、香月
【外野手7人】
渡部、西川、麦谷、杉沢、来田、平沼、杉本
（B組）
【投手19人】
吉田、藤川、森陽、佐藤龍、高谷、山口、東松、片山、入山、佐藤一、川瀬、権田、マシュー、渡辺、陳、寿賀、宮国、乾、河内
【捕手4人】
野上、堀、村上、田島
【内野手8人】
内藤、横山聖、中西、河野、今坂、清水、遠藤、宜保
【外野手5人】
池田、窪田、三方、寺本、元
（舞洲残留組）
【投手11人】
東、斎藤、古田島、才木、芦田、上原、小木田、宇田川、本田、前、東山
【内野手1人】
大里
※エスピノーザ、マチャド、ペルドモ、ジェリー、シーモアは来日後に合流予定