［Ｇルーキーズ２０２６］

大学２年時から指導している正村公弘監督は出会ってすぐ、１メートル７４の左腕が走ったり、ジャンプによるトレーニングをしたりする姿に目を奪われた。

「跳んで、跳ねて、全身がバネのようだった」。細身の体には、好投手になるために必要な要素が詰まっていた。

沖縄県糸満市の実家は海の近くで、少年時代は「暖かければ泳ぎ、鬼ごっこでひたすら走っていた」。小学６年まで習った競泳で選手コースに進むなど身体能力は抜群だった。大学で午前５時半から１２０メートルのシャトルランを１０往復するなどの厳しい練習に食らいつくと、最速１５４キロを計測するまでの投手になった。

その素質が、最終学年に開花する。左打者の胸元に食い込む意識で投げる「くせ球」の直球を武器に、春の東都大学リーグで７試合に登板して２勝０敗で最優秀防御率（１・３９）に輝き、大学日本代表にも選ばれた。巨人の阿部監督が「当初、僕の中では一番の投手だった」と評価するほどの投球を演じた。

３年時までの投球から殻を破ろうと「回転がきれいではない速球をどう生かすか」「打者の裏をかくにはどうすればいいか」などを考え抜き、同僚の打者に打ちにくい球や攻め方を聞いて回った。トレーニングに没頭していたそれまでとは「視点が変わった」。大学４年での変貌（へんぼう）ぶりに、正村監督も「まだ粗削りでさらに大化けする可能性がある」と期待を寄せる。

高校の２学年先輩で「憧れ」というオリックス・宮城は、成熟した投球スタイルですでに球界を代表する左腕として活躍している。「ようやく大人の野球ができるようになってきた」と自己分析する「後輩」は、プロでどのような成長曲線を描くだろうか。（井上敬雄）

乃木坂４６と始球式 夢に

座右の銘は「坂のない人生は汗の輝きを知らない」。アイドルグループ乃木坂４６の楽曲の歌詞にあるフレーズだ。イチオシは賀喜遥香さんで、タオルなどの応援グッズを携えて入寮した。夢は始球式での共演だ。「推し活」もプロ生活への活力に変えていく。

やましろ・きょうへい 沖縄・興南高から亜大に進み、１年春から登板。３年秋に初勝利を挙げ、４年時には日米大学野球にも出場した。ツーシーム、スライダーが武器。左投げ左打ち。背番号３６。