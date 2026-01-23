【ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編】 3月13日 公開予定

3月13日より上映予定の「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」のIMAXポスターが本日公開された。

本作は、野田サトル氏が描く明治末期の北海道を舞台としたサバイバル・バトルアクションマンガの実写映画。公開日より、圧倒的な臨場感が体験できる映画上映システム「IMAX」での同時公開が発表された。

「IMAX」では、ゴールデンカムイならではの北海道の雄大な自然や網走監獄での700人の囚人との激闘、新月の夜に繰り広げられる杉元＆アシリパVS第七師団VS土方歳三の三つ巴バトルなど、緊迫の大迫力シーンを余すことなく堪能できる。

今回発表された「IMAX」ポスターは、今作の舞台である激しく燃えたぎる網走監獄を背に、正面を見据える杉元（山崎賢人さん）の姿を捉えたビジュアルとなっている。彼の目に映るのはいったい……？ 今作の魅力を最大限に研ぎ澄ました、大迫力なビジュアルに仕上がっている。

(C)野田サトル／集英社 (C)2026映画「ゴールデンカムイ」製作委員会

