女優の米倉涼子が麻薬取締法違反容疑で書類送検されたことがFNNで報じられた。報道によれば、関東信越厚生局麻薬取締部は2025年夏ごろ、米倉が知人のアルゼンチン国籍の男性と違法薬物に関与している可能性があると判断。2人の関係先として米倉の自宅が家宅捜索されていた。押収物を鑑定した結果、違法薬物であることがわかり今回の書類送検に至ったという。取材した大手紙の社会部担当記者が、こう解説する。

「押収された違法薬物は長期的、かつ、日常的な利用も可能な量だったともいわれます。米倉さんは任意での取り調べに応じていたようですが、薬物について所持や使用を認めているかどうかはわかりません。知人のアルゼンチン男性は5年以上もの間パートナーであり、米倉さんの自宅で同棲状態になっていましたが、家宅捜索の直前に海外に渡航、現在もそのまま海外にいるものと思われます」

米倉への家宅捜索を報じていた「週刊文春」によれば、家宅捜索は2025年8月だったという。一方で米倉の逮捕情報がかけめぐったことで、一時は米倉の自宅周辺にメディア関係者が詰めかける事態にもなっていた。

これに対し、8月から沈黙を守っていた米倉が12月26日に事務所のHPで声明を発表。「私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実」と、報道を認めた上で、「今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切りついたと認識しております」と説明していた。

年が明けた元日にはInstagramを更新し、ファンらにメッセージも送っていた。だがこの書類送検報道により、状況はさらに変化している。

「米倉さんは2月13日から主演映画『エンジェルフライトTHE MOVIE』がアマゾンのプライムビデオで独占配信されます。2023年に配信された『エンジェルフライト』の映画版作品で、シリーズ化も期待される作品です。

これまで、米倉さんの事務所HPの声明やSNSの更新で、薬物問題は解決したという見立てもありました。しかし、報道直前に関係者向けの試写会が中止になるなどもあり、現状がわからず、固唾をのんで見守っているような状態でしたね。

映画と言っても、劇場公開ではないサブスク向けの作品なので、配信中止になることはないようです。とはいえ、今後の米倉さんの女優活動への影響は避けられないでしょう」（スポーツ紙記者）

2020年4月に27年間所属したオスカープロモーションを退社した米倉だが、同年の「年間テレビCM出稿量ランキング」（ビデオリサーチ調べ・関東地区）で、2位の橋本環奈に大差をつけて1位になるなど、独立後も順調な芸能活動を続けていた。

「前事務所時代のマネジャーを引き抜くなどして事務所の体制も整えました。その結果が、前事務所時代から続けた主演ドラマの『ドクターX〜外科医・大門未知子』の映画化につながったといわれます。ところが、次第に足並みがそろわなくなったとしてマネジャーが退社したと報じられます。これに、米倉さんの腰椎に係わる持病の悪化が追い打ちをかけたことで一時期、CM以外のメディアへの露出が大幅に減りました」

じつは米倉はこの持病のため、長期間の撮影になるテレビドラマへの出演が困難な状況とも言われている。そのため、休養期間が取れる映画に女優活動をシフトしていたのだという。年末からの動きも映画にかける米倉の決意の表れと見られていた。

「マネジャーが退社後、米倉さんの個人事務所を仕切っていたのが、映画業界にも影響力のある木下工務店です。同社の木下直哉社長は、映画好きが高じて映画配給製作会社のキノフィルムズを設立し、独立系では最大手の配給会社に成長しています。製作にも進出していて国内はもちろん、米国にも拠点があります。すでにハリウッドのメジャー級スタジオで撮影予定の映画化権利も複数買っているとも言います。ブロードウェイの舞台に立ったこともある米倉さんは、当然、木下さんの米国進出構想に入っていたはずです」（同前）

木下氏と言えば、伊藤健太郎など、不祥事を起こした俳優がキノフィルムズ製作の映画で復帰をした例も数多く抱える。だが、米倉の場合は事情が異なるようだ。

「ただ、米倉さんの場合、書類送検されただけとはいえ薬物事件です。刑事手続きに入った以上、少なくとも米国入国は難しくなったと思われます。それくらい、米国では薬物についてはかなり厳しく見られますから。

木下さんは見込んだ俳優には手厚く面倒を見ることで知られているんです。が、企業がコンプライアンスを特に重視する風潮の中で、まして上場企業でもある木下工務店が、これまでのように米倉さんを支え続けることが可能なのかは微妙なところです」

いまだ米倉からは声明は発されていない。大きな後ろ盾を失うことになるかもしれない彼女の胸中はいかに――。