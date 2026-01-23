フリーアナウンサー・神田愛花『韓国メイクが思い出させてくれた、女心』

″おまかせ″韓国旅行

去年の12月にプライベートで韓国へ行ってきた。３度目の渡韓、20年ぶりだ。

初めて行ったのは大学４年生の時。「社会に出る前に一流の大人になりたい！」と意気投合したアルバイト先の同学年の女の子と、「一流の大人の女性は身体に合った本革の服を着ている！」という偏見のもとに渡韓。当時、安価で本革の服をオーダーメイドできた韓国で、レザーのトレンチコートを作ってきた。

２回目は新人アナウンサーの時。福岡局に着任してまもなく、「釜山から船で博多港に到着し、観光する韓国人が増えている」というニュースを読んだ。「船で海外旅行？ 面白そう！」と、逆に博多港から釜山への船旅を楽しんだ。

その後は旅先に韓国を選ぶ機会がなくなり、いつの間にか20年が経っていた。

ところが昨年の秋、中学高校の女子校時代の仲良し４人組でシャンパン飲み放題をしていた時に、私が「今年はまだ全員で旅行してないね」と切り出し、「年内で全員空いている日は？」とスケジュール確認を始めると、奇跡的に12月に2日連続で全員空いている日があることが判明。

アメリカ好きの私が、「じゃあ１泊２日でグアム行く？」と言うと、韓国アイドル＆韓国メイクが大好きな二人が、「韓国にしない？」と発言。もう一人の子も、「韓国行きたい！」となり、３対１で、韓国に行くことが決まった。

私にとっては初めて行くと言っても過言ではないくらい、もう現状がわからない国。訪れる買い物場所やご飯屋さんはすべて韓国に詳しい二人に任せ、私は各場所を全力で楽しむ役割になった。

到着してすぐ、人気のサムギョプサル屋さんでランチ。その後、ビューティー＆ヘルスストア『オリーブヤング』の、メイク用品に特化した店舗に行った。

正直なところ、これまで韓国メイクを可愛いと思ったことは一度もなかった。目の周りをオレンジ色で一周塗りたくっているような印象だし、頬ぼねにフワッと塗るはずのチークは目の真下に横棒を描くように塗っている印象。さらに涙袋を白く塗ることで強調し過ぎていて、泣いているみたいな目元だと感じていた。これまで培ってきたメイク方法とかけ離れている。違和感しかなかったのだ。

ただ、今回の旅は、友人のノリに完全に乗ると決めた旅。しかも韓国の化粧品は安く、どれも1000円前後らしい。そのくらいのお金ならあるし、決めたことはやり遂げるのが、女・神田愛花だ。よぉし、二人が勧めるメイク用品、すべて購入しようではないか!! となった。

まさかこんなにハマるなんて

「コレが今韓国で大バズリ！」「コレは韓国のカリスマメイクアップアーティストが″良い！″って言ってた！」などなど、熱く勧めてきたアイシャドウや涙袋用のハイライトやスポンジを、片っ端からお買い上げ。その日の夜、ホテルの部屋でシャンパンを飲みながら、皆でワイワイ韓国メイクを実践してみた。

すると……え!? あら不思議、可愛い♡ 目の真下にチークを濃く乗せることで、顔全体がリフトアップした印象になるし、照れているような少女っぽさが出た。涙袋に薄いピンク色のラメを乗せることで、本当はドライアイなのに目がうるうるしているように見えた。

若い子の間で流行っているメイクは、どうせ私には若作り感が出てしまうと思っていたのに、そんなことないかも!? 何より女の子っぽく変化していく自分の顔に、ワクワクドキドキした。んーなんかこの感情、昔感じたことがあるなぁ。そうだ、好きな男性に自分のことを好きになってもらいたいからと、一生懸命メイクを頑張っていた、あの頃の気持ちだ！

思い起こせば結婚後、自然と落ち着いたメイクをするようになった。最新のトレンドや新商品を気に留めることは避け、仕事場ではメイクさんに任せっきりだった。まさか20年ぶりの韓国の地で、女性だからこそ感じられる喜びや楽しさを思い出すなんて。

結果、私はその夜から韓国メイクにどハマりしている。翌日から早速、仕事のメイクにも韓国メイクを導入した。

思い切って韓国に行って良かった。信頼する友人の言葉に疑いなく乗っかってみて良かった。今の私は、毎朝恋愛しているかのようなキラキラした気持ちでメイクをし、カメラの前に立っている。

かんだ・あいか：1980年、神奈川県出身。学習院大学理学部数学科を卒業後、2003年、NHKにアナウンサーとして入局。2012年にNHKを退職し、フリーアナウンサーに。以降、バラエティ番組を中心に活躍し、現在、昼の帯番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）にメインMCとしてレギュラー出演中

『FRIDAY』2026年1月30日・2月6日合併号より

イラスト・文：神田愛花