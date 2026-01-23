「ミニバッグ、荷物入らない問題」→ 解決！【3COINS】サッと付けるだけ♡「優秀ポーチ」

ミニバッグを使いたいけれど、あまり荷物が入らないのが不便……。そんな悩みを解決してくれそうなアイテムを【3COINS（スリーコインズ）】で発見しました！ 編集部が注目したのは、バッグのハンドル部分につけられる「ミニポーチ」。イヤホンやリップ、ティッシュなどの小物を収納するのにぴったりな便利アイテムです。ミニバッグはもちろん、いつものバッグにつけてバッグ内での迷子防止にも役に立ちそう！

アクセ感覚で付けられるミニポーチ

【3COINS】「ビーズ付きキルティングミニポーチ」\330（税込）

ビーズ付きでさりげない華やかさが魅力のミニポーチ。キュッと口を結ぶ巾着タイプで、コロンとしたフォルムがキュート。リップや鍵などの小さめアイテムを入れておけば、バッグの中を探す手間も省けそう。バッグの持ち手やショルダー部分につけて、チャーム感覚で使うのも◎

ポーチセットで収納力アップ

【3COINS】「ポケットティッシュ ＆ 小物ポーチ」\550（税込）

ポケットティッシュとポーチのセットアイテム。シンプルなデザインなので取り付けるバッグを選びにくく、コーデにもしっくり馴染みそう。取り外しがしやすいカラビナタイプだから、単体で使ったり、ボトムスのベルトループにつけて使ったりするのもアリかも！

