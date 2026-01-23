ポイント機構は、循環型ポイントテクノロジー＆サービス「A-GELギフトポイント（AGP）＆A-GELギフトカード」の導入事例として、東京都目黒区自由が丘の飲食店「やき鳥歩ム自由が丘」への取材内容を公開しました。

物価高や仕入れ価格高騰といった課題に対し、単なる値上げではなく「お客様の満足度」を高めるためのツールとして活用されたこのサービスの導入効果と、具体的な活用方法について紹介します。

ポイント機構「A-GELギフトポイント＆A-GELギフトカード」導入事例

取材実施：梅崎俊春（音楽のレコード大賞3回受賞・加盟店）

導入店舗：やき鳥歩ム自由が丘

所在地：東京都目黒区自由が丘1-3-4 伊勢元ビル2階

導入サービス：A-GELギフトポイント（AGP）＆A-GELギフトカード

ポイント機構が提供する「A-GELギフトポイント」は、ポイントを単なる値引きではなく、課題解決のためのツールとして位置づけています。

今回の取材先である「やき鳥歩ム自由が丘」では、物価高による急激な仕入れ価格上昇を受け、価格転嫁のみに頼らず、顧客により喜んでもらう方法を模索していました。

そこで導入されたのが、この循環型ポイントテクノロジーです。

導入の決め手となったのは、低固定費かつ成功報酬型のコスト構造でした。

導入店舗「やき鳥歩ム自由が丘」の特徴

東京都目黒区自由が丘に位置する「やき鳥歩ム自由が丘」は、都内では珍しい福島県の固有種「会津地鶏」を20年以上提供しているやき鳥専門店。

やき鳥に加え、魚介類も楽しめるなど、他では味わえない独自のメニュー構成が特徴です。

A-GELギフトポイントの仕組みと導入メリット

このサービスは、一般的なポイントサービスに見られる導入費や高額な月額費用とは異なる料金体系を持っています。

導入費は0円、月額費用は1,000円（キャンペーン中）と低コストでの開始が可能です。

また、ポイントの還元率は最大40％まで加盟店が自由に設計でき、状況に応じた設定変更も行えます。

特筆すべきは、ポイント付与にかかるコスト負担が0円である点です。

加盟店はポイントを発行・付与する段階では費用が発生せず、店舗でポイントが実際に「使用」されたタイミングで、1ポイントあたり0.3円（税別）の手数料を支払う成功報酬型を採用しています。

再来店を促す「有効期限」と「プレゼント機能」

A-GELギフトポイントには、顧客の再来店を強く促すための仕組みが組み込まれています。

ポイントの有効期限は1か月に設定されており、「失効しないうちに使おう」という心理が来店動機を生み出します。

さらに、受け取ったユーザーを起点に、有効期限内であれば何度でも他者にポイントを「プレゼント（派生）」できる機能が特徴です。

受け取る側は会員登録なしでも受領可能であるため、スマートフォンの操作に慣れない層や高齢者などへの生活応援ポイントとしても活用されやすくなっています。

このギフト機能により、人から人へと店舗の接点が増え、新たな来店導線が形成されます。

導入後の変化と具体的な効果

実際に導入した「やき鳥歩ム自由が丘」では、導入後すぐに変化が現れました。

1か月以内に再来店する顧客が増加し、中には短期間に何度も来店するケースも見受けられます。

また、ポイント利用をきっかけに一品・二品の追加注文が増加。

顧客との間で「ありがとう」という言葉が交わされる機会が増え、コミュニケーションの活性化にもつながっています。

結果として、顧客が月に1回以上来店する好循環が生まれています。

ポイント機構は、単なるポイント会社ではなく、こうしたポイントやクーポンカードを「成功のためのツール」として提供する営業コンサルティング企業として、加盟店の課題解決を支援しています。

ポイント機構「A-GELギフトポイント＆A-GELギフトカード」導入事例の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 再来店と追加注文が増加！ポイント機構「A-GELギフトポイント」導入事例 appeared first on Dtimes.