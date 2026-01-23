オリックスは、２月１日から始まる宮崎キャンプのメンバーを発表した。エースの宮城、投手コーチ兼任の平野らＡ組が４４人で、３６人のＢ組にはドラフト１位の藤川ら新人全員が入った。また、右肘トミー・ジョン手術から復帰を目指す宇田川らリハビリ組の１２人は大阪・舞洲に残留し、状態を見ながら宮崎へ合流する見通しとなった。

メンバーは以下の通り。

【Ａ組】

投手 エスピノーザ、山下、寺西、椋木、平野、曽谷、宮城、山岡、阿部、山崎、九里、富山、田嶋、岩崎、マチャド、横山楓、山田、ペルドモ、博志、☆ジェリー、高島

捕手 若月、森友、福永、石川、頓宮、山中

内野手 太田、西野、宗、野口、大城、紅林、広岡、☆シーモア、中川、★香月

外野手 渡部、西川、麦谷、杉沢、来田、☆平沼、杉本

【Ｂ組】

投手 吉田、☆藤川、☆森陽、☆佐藤龍、☆高谷、山口、東松、片山、入山、佐藤一、川瀬、権田、☆★マシュー、☆★渡辺、★陳、★寿賀、★宮国、★乾、★河内

捕手 ☆野上、堀、★村上、★田島

内野手 内藤、横山聖、☆★中西、★河野、★今坂、★清水、★遠藤、★宜保

外野手 池田、☆窪田、☆★三方、★寺本、★元

【舞洲残留組】

投手 東、斎藤、古田島、才木、★芦田、★上原、★小木田、★宇田川、★本田、★前、★東山

内野 ★大里

☆は新入団、★は育成選手