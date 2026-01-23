カリフォルニアくるみ協会が、ワインビュッフェ「ESOLA」およびベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」にて「カリフォルニアくるみフェア」を2026年2月14日(土)まで開催しています。

カリフォルニアくるみ協会が、栄養価の高いスーパーフードである「くるみ」を使用した限定メニューを展開。

このフェアでは、合計30店舗の参加店で、パスタやパン、スイーツなど多彩なジャンルのくるみメニューが登場します。

カリフォルニアくるみ協会「カリフォルニアくるみフェア」

開催期間：開催中〜2026年2月14日(土)

開催場所：ワインビュッフェ「ESOLA」、ベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」合計30店舗

提供メニュー：カリフォルニアくるみを使ったパスタ、パン、ヨーグルト、スイーツなど

カリフォルニアのくるみ生産農家および加工業者を代表するカリフォルニアくるみ協会が、くるみの魅力を伝えるフェアを開催。

くるみは、体内で生成できないオメガ3脂肪酸を豊富に含み、ポリフェノール、食物繊維、たんぱく質、ビタミン、ミネラルなどをバランスよく摂取できるスーパーフードです。

このフェアを通じて、くるみならではの豊かな風味と新たな楽しみ方を提案します。

パンとエスプレッソと（提供メニュー）

ベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」では、店舗ごとに工夫を凝らしたくるみメニューがラインナップ。

各店の特色を活かしたパンやスイーツが揃います。

【関東エリア】

パンとエスプレッソと芝浦ギャラリーでは、「キャラメル胡桃とヘーゼルチョコサンド」（450円）を提供。

パンとエスプレッソと東京＆TOKYOには、「ムーくるみクランベリー」（400円）が登場します。

パンとエスプレッソとGINZA LOUNGEでは、「胡桃とリコッタチーズトースト」（1,950円）および「胡桃と苺のヨーグルト」（800円）を用意。

むうやからは、「ムークリーム(クルミキャラメリゼ)」（500円）がラインナップされます。

パンとエスプレッソと自由形では、「ムッフルとエスプレッソと〜カリフォルニアくるみ〜」（1,500円）と「くるみと苺のヨーグルト」（700円）を楽しめます。

パンとエスプレッソと由比ガ浜商店は、「ノア・レザン」（400円）を販売。

パンとエスプレッソと湘南とでは、「胡桃キャラメルカスタード」（500円）と「くるみのパウンドケーキ」（750円）が展開されます。

【関西エリア】

パンとエスプレッソと異人館では、「くるみといちごのショコラフレンチ」（1,800円）と「くるみコムハニー」（550円）を提供。

パンとエスプレッソと堺筋倶楽部には、「くるみコムハニー」（550円）、「くるみとりんごヨーグルト」（600円）、そしてドリンクメニュー「カリフォルニアくるみホワイトモカ」（800円）が登場します。

パンとエスプレッソと姫路城からは、「ムーキャラメルくるみ」（380円）をラインナップ。

パンとエスプレッソと嵐山庭園『パンと』では、「胡桃とカスタードの珈琲ロール」（460円）を用意。

パンとエスプレッソと京とでは、「胡桃と生ハムのハニートースト」（450円）が楽しめます。

※価格はすべて税込です。

ESOLA（実施店舗）

ワインビュッフェ「ESOLA」でも、カリフォルニアくるみを使用したメニューを展開。

パスタをはじめとする、ワインに合うくるみ料理が提供されます。

【東北エリア】

ESOLA仙台店

【北陸エリア】

ESOLA長岡店

【関東エリア】

ESOLA代々木上原店、ESOLA新宿店、ESOLA二子玉川店にて開催。

さらに、ビストロsabu、ESOLA上野店、ESOLA町田店、ESOLA吉祥寺店、ESOLA立川店、ESOLA川崎店、ESOLA戸塚店、ESOLAたまプラーザ店、ESOLA登戸店でも実施されます。

【中国エリア】

ESOLA鳥取店、ESOLA松江店、ESOLA宇部新川店、ESOLA岩国店

くるみの食感と風味を活かしたメニューの数々。

スーパーフードとしての栄養価だけでなく、その美味しさを存分に味わえる機会となっています。

カリフォルニアくるみ協会「カリフォルニアくるみフェア」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 栄養価の高いスーパーフードを堪能！カリフォルニアくるみ協会「カリフォルニアくるみフェア」 appeared first on Dtimes.