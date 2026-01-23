司法試験に合格したフリーアナウンサーの山本モナ（４９）が“先輩アナ”との対面を明かした。

２３日のインスタグラムで「撮影ｄａｙ」と投稿。「河野景子さんとご一緒させていただきました！本格的に寒くなってきた、、」とつづり、元フジテレビアナウンサーの河野景子（６１）と２ショットをアップした。

知的な美ぼうあふれる２人にフォロワーは「相変わらずめちゃくちゃ可愛い」「美人揃（ぞろ）い凄（すご）いです」「綺麗だなぁ」「お二人とも美人で素敵です」「モナさんめっちゃ綺麗すぎます」とうっとりした。

山本は学習院大学法学部法律学科を卒業し、１９９８年に朝日放送入社。父はノルウェー人、母は日本人。０５年にフリーとなった。私生活では、２０１０年８月に一般男性との結婚を発表。１２年７月に第１子の女児を出産。１４年６月に第２子男児、１９年６月に第３子誕生を発表。昨年１１月にＳＮＳで「この度、令和７年司法試験に合格しました。ロースクール受験の時期から考えると５年。長かった」と報告した。

河野はプライベートでは１９９５年に元横綱・貴乃花光司氏と結婚し３児をもうけるも１８年に離婚。長男の花田優一は靴職人や画家、歌手などマルチに活動し、次女の白河れいは芸能界デビューした。