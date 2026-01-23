【卓球】全日本16強が決定 早田ひな、張本美和ら順当に勝ち上がる 12歳の松島美空は敗戦 6回戦は平野美宇vs佐藤瞳、大藤沙月vs橋本帆乃香が激突
◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 4日目(23日、東京体育館)
卓球の全日本選手権は23日、一般の部・女子シングルスの16強がそろいました。
4連覇を目指す早田ひな選手が矢島采愛選手に4−1で勝利。この日ジュニアの部で4連覇を飾った張本美和選手も順当に勝ち上がります。伊藤美誠選手はカットマンの山室早矢選手とフルゲームまでもつれた熱戦を制しました。
小学6年生の松島美空選手は、4回戦でシード選手を撃破。12歳ながら快進撃をみせてきましたが、カットマンの橋本帆乃香選手の前に1−4で敗れました。
同日には6回戦も行われ、24日予定の準々決勝へ進む8人が決まります。6回戦では佐藤瞳選手と平野美宇選手、橋本選手と大藤沙月選手など、好カードが組まれています。
▽女子シングルス5回戦対戦カード
・早田ひな 4−1 矢島采愛
・赤江夏星 4−2 木村香純
・佐藤瞳 4−0 田口瑛美子
・平野美宇 4−0 面田采巳
・麻生麗名 4−0 山粼唯愛
・木原美悠 4−2 鶴岡菜月
・橋本帆乃香 4−1 松島美空
・大藤沙月 4−1 面手凛
・伊藤美誠 4−3 山室早矢
・横井咲桜 4−1 野村萌
・大野紗蘭 4−2 田村美佳
・芝田沙季 4−0 白山亜美
・兼吉優花 4−0 井絢乃
・長粼美柚 4−1 枝廣瞳
・笹尾明日香 4−1 牛嶋星羅
・張本美和 4−1 伊藤詩菜
・早田ひな − 赤江夏星
・佐藤瞳 − 平野美宇
・麻生麗名 − 木原美悠
・橋本帆乃香 − 大藤沙月
・伊藤美誠 − 横井咲桜
・大野紗蘭 − 芝田沙季
・兼吉優花 − 長粼美柚
・笹尾明日香 − 張本美和