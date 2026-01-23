◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 4日目(23日、東京体育館)

卓球の全日本選手権は23日、一般の部・女子シングルスの16強がそろいました。

4連覇を目指す早田ひな選手が矢島采愛選手に4−1で勝利。この日ジュニアの部で4連覇を飾った張本美和選手も順当に勝ち上がります。伊藤美誠選手はカットマンの山室早矢選手とフルゲームまでもつれた熱戦を制しました。

小学6年生の松島美空選手は、4回戦でシード選手を撃破。12歳ながら快進撃をみせてきましたが、カットマンの橋本帆乃香選手の前に1−4で敗れました。

同日には6回戦も行われ、24日予定の準々決勝へ進む8人が決まります。6回戦では佐藤瞳選手と平野美宇選手、橋本選手と大藤沙月選手など、好カードが組まれています。

▽女子シングルス5回戦対戦カード

・早田ひな 4−1 矢島采愛

・赤江夏星 4−2 木村香純

・佐藤瞳 4−0 田口瑛美子

・平野美宇 4−0 面田采巳

・麻生麗名 4−0 山粼唯愛

・木原美悠 4−2 鶴岡菜月

・橋本帆乃香 4−1 松島美空

・大藤沙月 4−1 面手凛

・伊藤美誠 4−3 山室早矢

・横井咲桜 4−1 野村萌

・大野紗蘭 4−2 田村美佳

・芝田沙季 4−0 白山亜美

・兼吉優花 4−0 井絢乃

・長粼美柚 4−1 枝廣瞳

・笹尾明日香 4−1 牛嶋星羅

・張本美和 4−1 伊藤詩菜

▽6回戦・早田ひな − 赤江夏星・佐藤瞳 − 平野美宇・麻生麗名 − 木原美悠・橋本帆乃香 − 大藤沙月・伊藤美誠 − 横井咲桜・大野紗蘭 − 芝田沙季・兼吉優花 − 長粼美柚・笹尾明日香 − 張本美和