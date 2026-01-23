雪が降った日にベランダにアラスカンマラミュートの子犬を出してあげた飼い主さん。「寒くないかな？」と様子を見てみると、そこには衝撃的な光景が！？あまりにも“極寒原産わんこ”感を発揮する姿はInstagramで112万回も再生され、「さすがとしか言いようが無いですねw」「寒くないんか。。」「さすがアラスカ犬」といった声が寄せられました！

【動画：雪が降る中、ベランダに出た大型犬→『寒くないかな』とふと見たら…衝撃的な『まさかの光景』】

雪が降った日にベランダへ出してみると…

Instagramアカウント「バーニーズ天弦丸 アラスカンマラミュート賀寿丸」に投稿されたのは、アラスカンマラミュートの子犬「賀寿丸（がじゅまる）」くんのとある雪の日の様子です。

ある雪の降った日、賀寿丸くんがベランダに出たがっている様子だったので、飼い主さんは出してあげることにしたのだとか。「寒くないかな？」と思いながら見守っていると……

なんと、徐々に雪が強まっていき、とうとう吹雪いてきてしまったのだとか！これはさすがに寒さに強いアラスカンマラミュートと言えど、寒いはず……。そう思い、賀寿丸くんの様子を確認すると……

なんと賀寿丸くん、吹雪の中、すやすやと眠っているではありませんか！これにはさすがに飼い主さんもビックリ！体全体に雪があたり、このままでは雪だるまになってしまいそうです（笑）

アラスカわんこっぷりを発揮する姿が話題に

賀寿丸くんは寒さを全く意に介していない様子ですが、このままでは雪だるまになってしまう恐れが……そう思った飼い主さんは、賀寿丸くんを早々に家に入れることにしたそうです。

しかし、雪が大好きな賀寿丸くんは、お家に入れられたことがちょっぴり不服だったようです。

「まだ外にいたかったのに」と言いたげな様子で飼い主さんを見てきたそうですよ！

そんな賀寿丸くんの「さすがアラスカ原産犬！」と思わせる衝撃的な行動は、 Instagramでも大きな話題に。コメント欄には「さすがとしか言いようが無いですねw」「寒くないんか。。」「さすがアラスカ犬」「可愛すぎて悶絶です♡」といった声が殺到しています！

雪が大好きな賀寿丸くん

Instagramアカウント「バーニーズ天弦丸 アラスカンマラミュート賀寿丸」では、現在は紹介したアラスカンマラミュートの子犬「賀寿丸」くんの日常が更新されています。

雪が大好きな賀寿丸くんは、生まれて初めての雪に大興奮！その様子もアカウントには投稿されています。

元気いっぱいな賀寿丸くんの様子をもっと見てみたい方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「バーニーズ天弦丸 アラスカンマラミュート賀寿丸」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。