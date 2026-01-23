殿様のような装いをしたワンコが、人と一緒に二人羽織に挑戦することとなりました。最初は落ち着いた様子だったものの、食べ始めた瞬間から空気が一変し…。

投稿は記事執筆時点で256万再生を突破。「制御不能ｗ」「爆笑しました」などのコメントが寄せられています。

【動画：犬と『二人羽織』に挑戦した結果→本能むき出し過ぎる『カオスな状況』】

殿様姿で始まった不思議な挑戦

TikTokアカウント「dal_nesmith」に投稿されたのは、殿様のような装いで二人羽織に挑戦するダルメシアンのお姿。黄色い着物にちょんまげという堂々たる装いで、目の前には特別なケーキが用意されていたといいます。この日はクリスマスを祝う場面だったそう。

目の前のごちそうにソワソワしてはいるものの、人の手から差し出されるケーキを受け取り穏やかに食べていたワンコ。二人羽織をしている人に顔を抑えられながらも、周囲から聞こえる笑い声も相まって、和やかな空気に包まれていたようです。

切り替わったスイッチ

ケーキを口に運ばれるうち、ワンコの様子は徐々に変化していったそう。食べるペースが上がり、人の手ごと舐め取るような勢いに。周囲からは笑い声が止まらず、場の空気は一気に熱を帯びていったといいます。

さらに勢い余って被り物がずれ、視界が遮られそうになっても集中は途切れなかったとか。殿様然とした姿から、食欲に忠実な本能のままへ--。切り替わりの早さに、思わずクスッとさせられます。

本能むき出しのご乱心状態

ついには器に顔を突っ込み、人の手と同時に中をかき回すような状態へ。顔中をケーキだらけにしながらも、食べることをやめない姿は、まさに制御不能。人の手が本当にワンコから出ているように見える不思議さも相まって、脳が混乱する感覚を覚えます。

最後は器の底まで丁寧に舐め取り、見事に完食。殿様の威厳はどこへやら、本能に正直すぎるご乱心ぶりが印象的です。二人羽織だからこそ生まれた、笑いと幸せがあふれるクリスマスの一幕だったのでした。

投稿には「手じゃない方が自我強い珍しいパターンｗ」「シュールでキュートな二人羽織り♡」「もう止まんねえやって感じ」「すごく楽しませていただきました」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「dal_nesmith」では、投稿主さんのお家で暮らしているワンコたちの、賑やかな日常の様子が発信されています。笑いと癒しが詰まった日常をのぞいてみたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「dal_nesmith」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。