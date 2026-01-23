ハリー・スタイルズが、新曲「Aperture」を本日1月23日に配信リリース。また、本楽曲のMVが明日1月24日2時に公開される。

本楽曲は、3月6日にリリースされる4thアルバム『Kiss All the Time. Disco, Occasionally.』の収録曲。洗練されたダンス×エレクトロニックポップのサウンドで、浮遊感のあるビートとエモーショナルな旋律が融合した楽曲となっている。また、アルバムのエグゼクティブプロデューサーでもあり、長年ハリーとタッグを組むキッド・ハープーンがプロデュースを担当している。

さらに、5月から12月にかけてアムステルダム、ロンドン、サンパウロ、メキシコ・シティ、ニューヨーク、メルボルン、シドニーの世界7都市をまわるグローバルツアー『Together, Together』の開催も発表。本ツアーは全50公演を予定しており、アメリカ唯一の公演地となるニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンでは、約2カ月にわたって全30公演を行う。スペシャルゲストとして、ロビン、スカイ・ニューマン、ジェイミー・XXなども参加予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）