リヴァプールはUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節でマルセイユと対戦、3-0と勝利を収めた。



これで13戦無敗となったリヴァプールは、一時期の不調を脱したように思われる。しかしクラブの英雄であるスティーブン・ジェラード氏は、『TNT Sports』でクラブの勝利を祝福しつつも、プレミアリーグ首位のアーセナルに追いつくことはできないと認めた。



「彼らにはこのようなパフォーマンスを生み出すだけの質と経験があることを我々は知っている。だからこそ、リヴァプールのサポーターにとっては非常にイライラすることなんだ。このチームが築き上げてきた基準のおかげだ。彼らがこれほど好調なのは久しぶりだ。だからこそとても悔しく、驚きもしている」





「彼らが状況を好転させ、倒すのが難しくなったことは尊敬に値する。まあ、リーグでは今のところ彼らがタイトル争いから脱落していることは周知の事実だと思うが。何が起こるか誰にもわからないが、アーセナルが勝ち続けると予想している。しかしリヴァプールにはまだ多くの目標が残っている」現在プレミアリーグでは、首位アーセナルとリヴァプールの間に14ポイントが横たわっている。リヴァプールは無敗を続けてはいるが、ドローが多いのは事実であり、13戦中6戦がドローとなっている。アーセナルも年明けから無敗が続いており、この調子だと首位との勝ち点差を縮めることは難しい。まだFAカップもチャンピオンズリーグもあり、トップ4に入ることも大きな意味があるとジェラード氏は語った。調子を取り戻しつつあるリヴァプールだが、今季はなんらかのタイトルに手が届くだろうか。残念ながら連覇の可能性は低いようだ。