「ピンク・レディー」のケイこと歌手で女優の増田恵子（68）が23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。24年8月にすい臓がんで亡くなった、夫・桑木知二さん（享年70）との思い出を語った。

増田は2002年6月に当時、音響会社「ギルド・ジャパン」社長を務めていた4歳上の桑木さんと電撃結婚。発表会見では、桑木さんとのウエディングフォトと結婚指輪を披露したが、24年10月、桑木さんが8月21日に亡くなっていたことを公表した。

夫は目の不調で受けた検査をきっかけに、末期のすい臓がんであることが発覚した。当時、増田は衝撃を受けながらも「なってしまったものはしょうがない」という心境だった。夫の意向で抗がん剤治療をしないことを決め、約5カ月の自宅療養生活を「あんなに笑顔で暮らした日々はなかった」と明かした。

毎日体調を案じ、増田は「今日はどう？」と聞いていた。それに夫も答えていたが、ある時夫から「“今日はどう？どこか痛くない？”って聞かれると、自分でどこが痛いかを探してしまう。だからそういうことは聞かないで」と言われたという。そのため増田は「いけないと思って、それからは聞かないようにした」と語っていた。