¥µ¥¦¥¸£Ã¸ø¼°£Ø¤¬¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Î¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¾Þ¼õ¾Þ¤ò½ËÊ¡¡Ö¥µ¥¦¥¸£Ã¤È£Â£Ã¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤Î°Î¶È¤¬³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½É½¾´¡¢¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬£±·î£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±£²£³Æü¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¡Ö¥¶¡¦¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¥º¡¦¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¥À¡¼¥È¸Å²´ÇÏ¤Ë£Â£Ã¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò¾¡¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í±¹¼Ë¡¢Éã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¢°Ê²¼ÇÏÎð¤Ï£²£µÇ¯¤Î¤â¤Î¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡ËÌÊÆ¤Ç£±£±·î¤Î¥À¡¼¥È¤ÎºÇ¹âÊö¤È¸À¤ï¤ì¤ëÄº¾å·èÀï¡¢¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º£Ã¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç²÷¾¡¤·¡¢ÆüËÜ¶¥ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎò»ËÅª°Î¶È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î£²·î¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¤òÀ©ÇÆ¡£¥µ¥¦¥¸£Ã¤¬¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥³¥ó¥°¥é¥Á¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡ª¡¡ºä°æÎÜÀ±¤µ¤ó¡¢Ìðºî±¹¼Ë¤ÈÆ£ÅÄ¿¸¥ª¡¼¥Ê¡¼¡£¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤¬¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¾Þ¤ÎºÇÍ¥½¨¸Å²´ÇÏ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¡¢¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤Î°Î¶È¤¬³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ïº£Ç¯½éÀï¤Ë¥µ¥¦¥¸£Ã¡¦£Ç£±¡Ê£²·î£±£´Æü¡¢¥¥ó¥°¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥¸¡¼¥º¶¥ÇÏ¡¦¥À¡¼¥È£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥ì¡¼¥¹½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë¡£