元日向坂４６で女優の影山優佳が２３日までにＳＮＳを更新し、ドラマで共演者との女子会の様子を公開した。

インスタグラムで「『シナントロープ』がギャラクシー賞１２月度月間賞を受賞しました」と報告。「見てくださって、応援の言葉をくださって、考察したり盛り上げたりしてくださって、続編みたいですなんて言ってくださって、内側から外側から支えてくださるみなさんのおかげで、大変大きなお褒めの言葉を頂けたと思います。これからも大切に言葉と時を紡いでいけるように精進します！ありがとうございます！」と視聴者、ファンに感謝を述べた。

続けて「ということでシナントロープ女子会は今日もひっそりと、ゆったりと、じっくりと。あんちゃんのお誕生日を遅ればせながらお祝いさせていただきました ゆいちゃんもとっても元気そうでした いつもありがとうございます」とつづって、ドラマで共演した女優の山田杏奈、女優の鳴海唯との３ショットをアップ。１月８日が誕生日だった山田がクレープを頬張る姿などを披露した。

この投稿には「超癒し笑顔写真ありがと」「シナントロープ本当に面白かったです」「大好きな三人が」「全力応援です！」「仲良しになってるのも良き」「愛してるぞ！」などの声が寄せられている。