女優・石田ひかりがＳＮＳで、過去にドラマで共演した女優とのプライベートショットを公開。久しぶりに姿を見た人も多く女優・中江有里が「美砂さん♥」と反応したのをはじめ、「お元気そう」「変わらない」などの声が届く反響となっている。

「週２のペースで会ってる尚美さんが ほんっとーにお久しぶりの清水美砂さんを繋いでくれた」「子育てが終わった事を実感する日々 開放感に満ち溢れた素晴らしい夜」「子育て中の皆さん 大変なことも出来るだけ楽しんで、頑張ってください！ こんな夜が、皆さんに必ず戻って来ます！！」と西田尚美（５５）、清水美砂（５５）とのプライベート３人ショットを公開。清水とはドラマ「２９歳の憂鬱パラダイスサーティー」で共演していた。

特に清水はテレビ出演が少ないだけに、コメント欄には「美砂さん！とってもキュートで大好きでした 子育て中だったんですね。今も美しい」「おおおー、清水美沙様！」「そろそろ再放送していただきたい！！」「清水美沙さん、変わらない」「みなさん、お元気そうで何よりです 同世代なので、お元気な姿見見られてうれしい」「素敵なお三方♥」などの声が届いている。