「小さいGT-R？」

日産「ジュークR」は、コンパクトSUVの枠を超える性能を持つ特別モデルとして開発され、その異例の成り立ちから大きな注目を集めました。スーパースポーツカー「GT-R」の超高性能なパワートレインを搭載したことで、公開当時からユーザーの間で大きな反響が広がりました。どのような開発プロセスがあったのでしょうか。

ジュークRの開発は、社内の手続きを避けるため少人数のスワットチーム方式で進行。広報車両として保管されていたジュークとGT-Rを基にプロジェクトが始まりました。

特に印象的なのは、その概念実証の手法でした。GT-Rの複雑な4WDシステムがジュークのボディで機能するかを確かめるため、GT-Rのシャシーを物理的に切断し、ホイールベースを250mm短縮するという前代未聞の実験車両を製作。

2011年頃、スポーティな印象が薄かったジュークのブランド価値を高めるべく、日産ヨーロッパが英国のモータースポーツ企業「RMLグループ」と組んで極秘裏に進めたプロジェクトは、こうして形になっていきました。

完成した初代ジュークRは、GT-Rの3.8リッターV6ツインターボ「VR38DETT」を搭載し、最高出力545馬力、最大トルク約628N・mを発揮。0-100km／h加速3.7秒、最高速度257km／hとスーパーカー並みの性能を備えていました。

GT-Rのワイドなトレッドを収めるためフェンダーは大きく張り出し、全幅は1910mmへ拡大。FIA基準のロールケージがボディ剛性を担い、コクピットにはGT-Rのメータークラスターや多機能ディスプレイが移植され、OMP製バケットシートと5点式ハーネスが備わるなど、内外装ともに“本気の競技車”そのものに仕上げられています。

2015年には「ジュークR 2.0」が登場し、エンジンはGT-R NISMO仕様へ変更。最高出力は600馬力へ引き上げられ、冷却性能を確保するためフロントバンパーの開口部は従来比で2倍以上に拡大されるなど、細部まで再設計が施されました。

海外メディアの試乗では「コミカルなほど速い」「残忍（brutal）」と評され、その加速力はもはや異次元。短いホイールベースと高い重心ゆえに高速コーナーでは神経質な挙動も見せたものの、限界域では意図的にアンダーステアを出すよう調整されており、乗りこなす楽しさに満ちたスリリングなマシンだったといいます。

ジュークRが伝説となった理由のひとつが、その希少性です。当初はコンセプトカーとして2台のみの製作予定でしたが、SNSでの大反響と、2012年のドバイでの実車披露時に富裕層から購入希望が殺到したことを受け、限定生産が決定。初代モデルの生産台数は4〜6台とされ、2.0を含めても十数台程度。価格は約5000万〜6500万円と、専門企業による手作業のエンジニアリングを反映したスーパーカー価格でした。

※ ※ ※

SNSでは「発想が狂気じみてて最高」「こんなの公道で見たら二度見する」といった驚きの声や、「ジュークなのにオーラが別物」「見た目からして完全にモンスター」といったデザインへの評価が寄せられています。また、「5000万円超えでも欲しくなる一台」と希少性に魅力を感じるユーザーの声も見られました。

ジュークRは、小規模チームの挑戦が形になったプロジェクトとして、現在も語り継がれています。