¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Î·ÀÌó¹¹²þ½ªÎ»¡¡ÆüËÜ°ì¤ÎàÃÈÅßá¥ª¥Õ¤Ï36¿Í¤¬Ç¯Êð¥¢¥Ã¥×¡¡¼þÅìÍ¤µþ¤¬ºÇÂç2²¯9000Ëü±ßÁý
¡¡ºòµ¨2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢5Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï23Æü¡¢ÆüËÜÁª¼êÁ´°÷¤Î·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÌøÄ®Ã£¡¢Âç´ØÍ§µ×¡¢Æ£°æâ«ºÈ¤¬¿·¤¿¤Ë1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¡£»ÙÇÛ²¼¤Ç¤Ï1ÅÙÌÜ¤Î¸ò¾Ä¤Ç11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë4¿Í¤¬ÊÝÎ±¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¸ò¾Ä¤ÇÁ´°÷¤¬¥µ¥¤¥ó¡£36¿Í¤¬Ç¯Êð¥¢¥Ã¥×¤Î¡ÖÃÈÅß¹¹²þ¡×¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¤Ï9¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÆüËÜÁª¼ê¤ÎÇ¯ÊðÁý¸º¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¶áÆ£¡¡·ò²ð¡¡¡¡¡¡55000¡¡¡¡¡¡¢¢
»³Àî¡¡Êæ¹â¡¡¡¡¡¡45000¡¡¡¡¡¡¢¢
¼þÅì¡¡Í¤µþ¡¡¡¡¡¡40000¡¡¡¡¡¡¢¤29000
ÌøÅÄ¡¡Íª´ô¡¡¡¡¡¡37000¡¡¡¡¡¡¢§10000
¾åÂô¡¡Ä¾Ç·¡¡¡¡¡¡25000¡¡¡¡¡¡¢¢
º£µÜ¡¡·òÂÀ¡¡¡¡¡¡20000¡¡¡¡¡¡¢§10000
¾¾ËÜ¡¡Íµ¼ù¡¡¡¡¡¡18000¡¡¡¡¡¡¢¤7000
Âç´Ø¡¡Í§µ×¡¡¡¡¡¡17000¡¡¡¡¡¡¢¤8000
ËÒ¸¶¡¡ÂçÀ®¡¡¡¡¡¡15000¡¡¡¡¡¡¢¤5000
·ª¸¶¡¡ÎÍÌð¡¡¡¡¡¡14000¡¡¡¡¡¡¢§1000
Æ£°æ¡¡â«ºÈ¡¡¡¡¡¡12000¡¡¡¡¡¡¢¤5000
ÃæÂ¼¡¡¡¡¹¸¡¡¡¡¡¡12000¡¡¡¡¡¡¢¤2000
ÌøÄ®¡¡¡¡Ã£¡¡¡¡¡¡11000¡¡¡¡¡¡¢¤6800
ÅìÉÍ¡¡¡¡µð¡¡¡¡¡¡11000¡¡¡¡¡¡¢§4000
¿ù»³¡¡°ì¼ù¡¡¡¡¡¡¡¡8000¡¡¡¡¡¡¢¤4000
Îæ°æ¡¡Çî´õ¡¡¡¡¡¡¡¡7500¡¡¡¡¡¡¢¢
ÂçÄÅ¡¡Î¼²ð¡¡¡¡¡¡¡¡6800¡¡¡¡¡¡¢¤1300
ÄÅ¿¹¡¡Í¨µª¡¡¡¡¡¡¡¡6000¡¡¡¡¡¡¢§1300
³¤Ìî¡¡Î´»Ê¡¡¡¡¡¡¡¡5500¡¡¡¡¡¡¢¤2900
ÌîÂ¼¡¡¡¡Í¦¡¡¡¡¡¡¡¡5200¡¡¡¡¡¡¢¤3100
ÀîÀ¥¡¡¡¡¹¸¡¡¡¡¡¡¡¡5000¡¡¡¡¡¡¢¤1200
¾¾ËÜ¡¡¡¡À²¡¡¡¡¡¡¡¡3600¡¡¡¡¡¡¢¤2700
¾åÃãÃ«Âç²Ï¡¡¡¡¡¡¡¡3100¡¡¡¡¡¡¢§800
º´Æ£¡¡Ä¾¼ù¡¡¡¡¡¡¡¡2700¡¡¡¡¡¡¢¤1300
Èø·Á¡¡¿òÅÍ¡¡¡¡¡¡¡¡2700¡¡¡¡¡¡¢¤1300
Âç¹¾¡¡ÎµÀ»¡¡¡¡¡¡¡¡2500¡¡¡¡¡¡¢¤50
ÀµÌÚ¡¡ÃÒÌé¡¡¡¡¡¡¡¡2500¡¡¡¡¡¡¢§500
½©¹¡¡Í¥¿Í¡¡¡¡¡¡¡¡2450¡¡¡¡¡¡¢¢
½ïÊý¡¡Íý¹×¡¡¡¡¡¡¡¡2400¡¡¡¡¡¡¢¤1100
Ã«Àî¸¶·òÂÀ¡¡¡¡¡¡¡¡2200¡¡¡¡¡¡¢¤700
Âç»³¡¡¡¡Î¿¡¡¡¡¡¡¡¡2000¡¡¡¡¡¡¢¤500
Á°ÅÄ¡¡¡¡½ã¡¡¡¡¡¡¡¡1800¡¡¡¡¡¡¢¤1050
ÀîÂ¼¡¡Í§ÅÍ¡¡¡¡¡¡¡¡1800¡¡¡¡¡¡¢§250
´ä°æ¡¡½Ó²ð¡¡¡¡¡¡¡¡1500¡¡¡¡¡¡¢¢
ÅÏîµ¡¡¡¡Î¦¡¡¡¡¡¡¡¡1500¡¡¡¡¡¡¢¤720
×¢荑¡¡Î´ÂÀ¡¡¡¡¡¡¡¡1500¡¡¡¡¡¡¢¤100
ÌÚÂ¼¡¡¡¡¸÷¡¡¡¡¡¡¡¡1300¡¡¡¡¡¡¢¤550
¾±»Ò¡¡ÍºÂç¡¡¡¡¡¡¡¡1300¡¡¡¡¡¡¢¤100
Á°ÅÄ¡¡Íª¸à¡¡¡¡¡¡¡¡1100¡¡¡¡¡¡¢¤100
ºûÀî¡¡µÈ¹¯¡¡¡¡¡¡¡¡1000¡¡¡¡¡¡¢¤200
°ÂÆÁ¡¡¡¡½Ù¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡980¡¡¡¡¡¡¢§20
°æ¾å¡¡ÊþÌé¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡930¡¡¡¡¡¡¢¤30
°ËÆ£¡¡Í¥Êå¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡900¡¡¡¡¡¡¢¤80
ÀÐÄÍÁî°ìÏº¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡900¡¡¡¡¡¡¢¤200
»³ËÜ¡¡·ÃÂç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡900¡¡¡¡¡¡¢¤350
´äºê¡¡½ÔÅµ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡860¡¡¡¡¡¡¢¤60
¥¤¥Ò¥Í¡¡¥¤¥Ä¥¢¡¡¡¡¡¡850¡¡¡¡¡¡¢¤50
Â¼¾å¡¡ÂÙÅÍ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡800¡¡¡¡¡¡¢¢
ÂçÌî²ÔÆ¬±û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡620¡¡¡¡¡¡¢¤100
Æ£ÅÄÍªÂÀÏº¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡620¡¡¡¡¡¡¢¤20
ÌÚÂ¼¡¡ÂçÀ®¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡590¡¡¡¡¡¡¢¤20
ÀÐ¸«¡¡ñ¥¿¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡510¡¡¡¡¡¡¢¤10
±§Ìî¿¿¿ÎÏ¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡500¡¡¡¡¡¡¢¢
¢¨Ç¯Êð¤Ï¿äÄê¤ÇÃ±°Ì¤ÏËü±ß¡¡Áý¸º³Û¢¤¤Ï¥¢¥Ã¥×¡¢¢§¤Ï¥À¥¦¥ó¡¢¢¢¤Ï¸½¾õ°Ý»ý