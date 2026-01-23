退場に唖然とした表情を見せた旗手。(C)Getty Images

　不用意な退場が厳しく批判されている。

　前田大然、旗手怜央、山田新が所属するスコットランド王者のセルティックは現地１月22日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第７節で、イタリアのボローニャとアウェーで対戦。２−２のドローに終わった。

　この試合に先発した旗手は開始５分、相手GKのビルドアップをカットした前田のお膳立てから先制ゴールを奪う。

　しかし、31分にイエローカードを受けると、34分には相手選手を叩く形となり、２度目の警告でレッドカードを受けた。
 
　セルティックの地元メディア『Glasgow World』はこの退場を「不必要な退場」「狂気の瞬間」「ヒーローからゼロに転落した」と酷評。日本代表MFにチーム最低の３点をつけ、こう指弾した。

「ハタテのバカげた退場処分は、セルティックが深刻な窮地に陥っていた時に下された。彼は、怒りを爆発させてしまったことについてチームメイトに謝罪する義務がある。ルイス・ファーガソンへの軽率なプレーで警告を受けた後、ミランダのかかとを蹴った後に背中を叩いたのだ」

　11人対11人なら勝てた可能性もあっただけに、軽率なプレーに手厳しかった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】相手選手を叩いた旗手の退場シーン

 