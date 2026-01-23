「バカげた退場」「狂気の瞬間」先制点奪取→34分でレッドの日本代表MFを現地メディアが酷評「ヒーローからゼロに転落した」「チームメイトに謝罪する義務がある」

「バカげた退場」「狂気の瞬間」先制点奪取→34分でレッドの日本代表MFを現地メディアが酷評「ヒーローからゼロに転落した」「チームメイトに謝罪する義務がある」