◇NBA レイカーズ104ー112クリッパーズ（2026年1月22日 インテュイット・ドーム）

レイカーズの八村塁（27）が22日（日本時間23日）の敵地クリッパーズ戦に途中出場。第1Q終了間際にブザービーター3Pシュートや後半にアリウープダンクを叩き込むなど12得点をマーク。チームは最大26点ビハインドから最終Qに2点差まで詰め寄るが、勝ち越しことは出来ず“LA対決”を落とした。

前回の試合となった20日（同21日）の敵地ナゲッツ戦では9得点6リバウンドで勝利に貢献した。チームも16点差をひっくり返して2連勝。敵地8連戦は白星発進となった。

今週は伝統あるライバル対決、近年ビルドアップしているチーム間、選手間のライバル関係に焦点を当てた試合が行われる「NBAライバルウィーク」。この日は今季3度目の“LA対決”となった。

ベンチスタートとなった八村。第1Q残り3分32秒から途中出場すると。得意の3Pシュートを2本放つが、なかなか決めきれなかった。その中で第1Q終了間際にルカ・ドンチッチからのアシストを受けて、トップ付近からブザービーター3Pシュートを沈めた。

第2Qも引き続き出場。開始早々にターンアラウンドのジャンプシュートを決めた。残り8分57秒で一旦ベンチに下がったが、残り6分47秒から再びコートに立ったが、得点を奪えなかった。

第3Qはベンチスタート。残り5分15秒から途中出場すると、残り4分10秒で速攻からドンチッチのパスを受けて豪快なアリウープダンクを叩き込んで後半初得点。

最終Qも引き続き出場。開始早々にトップから3Pシュートを沈めた。残り9分42秒にはフェイダウェイシュートを決めた。残り6分18秒でベンチに下がったが、残り4分4秒から再びコートに立ったが得点を決めることは出来なかった。

八村は28分23秒出場。肉離れから復帰後最多となる12得点3リバウンド2アシストを記録。シュートは11本試投で5本成功。FG成功率は45.5％。3Pシュートは7本試投で2本成功。3P成功率は28.6％だった。

チームは第2Qに一気にリードを許して、前半は47―64で折り返した。後半最大26リードを許したが、第3Q途中から反撃開始。好守備で相手の得点を抑えて、最終Qには2点差まで詰め寄ったが、勝ち越すことは出来なかった。